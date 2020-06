In articol:

Scandalul momentului dintre Viorel și Vulpița Stegaru a atins cote inimaginabile! Emily Burghelea, asistenta emisiunii moderate de Mirela Vaida, a ieșit din schemă, după ce nu a mai suportat brutalitățile la care ar fi fost supusă tânăra, mai ales în ultima perioadă. Ea și-a dat demisia în direct, arătând acuzator cu degetul înspre bărbat, pe care îl acuză de violență, iar pe cei din producție de...”mușamalizarea situației”!

Dacă este adevărat sau nu ce a spus Emily Burghelea, ei bine, cert este că toți oamenii implicați în format neagă totul. Uită însă că Viorel, cu gura lui, a povestit că și-a altoit soția.

”Da, am bătut-o o singură dată pentru că nu m-a ascultat. A fost o ceartă, nu mai țin minte de la ce, și eu strigam la ea. Nu am zis nimic, dar apoi am înjurat-o, i-am luat telefonul din mână, l-am spart și apoi am luat-o de mână și am împins-o”, a povestit Viorel în luna ianuarie a acestui an, chiar în platou.

Viorel recunoaște că Emily Burghelea a avut dreptate! Vulpița: ”M-a bătut de două ori”

O lună mai târziu, Vulpița a povestit cum a fost bătută de Viorel, însă de această dată femeia a spus că s-a întâmplat nu o dată ci de două ori. Doar că a fost ”mai demult”.

”De două ori m-a bătut. A doua oară cu fostul naș. A venit fostul naș peste mine, m-a dezbrăcat, un nasture, și eu aveam fetița mică. S-a dezbrăcat până la jumătate și eu numai un nasture. Soacra mea l-a invitat la noi acasă. Eu eram cu fata acasă. Soacra era la treabă, socru cu căruța plecat. Viorel, la muncă. I-am spus lui Viorel la telefon. El căuta să-l bată pe naș. (M-a bătut pentru că, n.r.) a zis că nu vreau să recunosc – că tu vrei să desparți familiile”, a povestit Vulpița tot în platou.

Să fie doar atât? Ei bine, persoane din zona în care cei doi locuiesc în București au venit cu noi dovezi de violență. Vulpița și Viorel s-au bătut în apartament. În perioada pandemiei. Conform martorilor scandalul a fost unul uriaș, plin de plânsete, țipete și...ironii. Astfel, după o aqltercație avută în casă, Viorel ar fi ieșit, tot el cu gura mare afară din locuință, și ar fi strigat că îl bate cineva și sunt și camere peste tot să dovedească. În disperare, ar fi sunat la o vecină mai în vârstă, care la rândul ei, pentru a-l apăra pe Stegaru, a ieșit cu un făcăleț în mână, gata să se dea la atacatori. Ca situația să fie și mai hilară, la fața locului au ajuns și trei mașini de poliție!!! Este adevărat, din spusele celor aflați în zonă, nu toți oamenii legii ar fi urcat în bloc, dar cei care s-au dus să stingă conflictul, până la urmă au reușit! Lumea s-a liniștit și...firelte, nimic cu a ”transpirat” în presă sau la emisiune.