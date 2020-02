Roxana de la Puterea dragostei și Anamaria Lintaru au avut o relație cu scântei în casă. Totul din cauza lui Bogdan Mocanu, bărbatul pe care prima dintre concurente l-a iubit, dar l-a și trădat cu aceeași patimă.

Bogdan Mocanu și Roxana Buzoiu au format un cuplu invidiat la Puterea dragostei. Ambii frumoși, ambițioși și puternic mental, ei păreau, în timpul legăturii lor amoroase, că se detașează în câștigatorii primului sezon. Din păcate, pasul greșit făcut de controversata concurentă într-o minivacanță în România, atunci când s-a sărutat la mare cu doi foști iubiți, l-a determinat pe Bogdan să pună capăt relației, fără să se mai uite înapoi.

Bogdan Mocanu s-a simțit trădat și umilit în relația cu Roxana de la Puterea dragostei

”M-am simțit trădat, mințit și umilit. Roxana s-a sărutat cu fostul iubit, dar, culmea, și cu Andy, cel despre care îmi spunea că nu vrea să îl mai vadă niciodată. De aceea, am luat decizia de a nu mai continua povestea noastră, indiferent de lacrimile pe care iubita mea avea să le verse la vremea respectivă. Apoi, încet, încet, am realizat că am luat cea mai bună decizie, în condițiile în care ea spunea că mă iubește și se ducea în brațele lui Iancu! Așa iubire…mai bine NU”, avea să spună Bogdan, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro.

Roxana de la Puterea dragostei, la un pas să fie mutată din hotel!”Doamne, e rău de tot! Am realizat că situația este dură”

, a venit și replica Roxanei într-un live exclusiv pe kfetele.ro.

După legătura cu Roxana, imediat, în casa Puterea dragostei, a intrat Anamaria Lintaru, o femeia blondă, frumoasă, total diferită, iar Bogdan Mocanu a decis să facă un cuplu cu ea, motiv ce a dus la adevărate furtuni în show, stârnite de gelozia fostei iubite!

Drept dovadă, scandalurile pe care avea să le aibă Roxana cu noua muză a lui Bogdan i-a pus pe gânduri până și pe producătorii emisiunii, care, la un moment dat, au luat în calcul să facă și o mișcare radicală. Astfel, Anamaria Lintaru a dezvăluit, în premieră pentru WOWbiz.ro, că Roxana de la Puterea dragostei a fost la un pas să fie mutată în alt hotel decât al fetelor. ”Inițial, am încercat să nu îi răspund, să nu o bag în seamă. Erau jigniri puerile, de clasa a doua, de aceea, nici nu m-am obosit să îi răspun. Nu merita. Nu voiam să mă cobor la acele jigniri. Mai mult, mi-a fost teamă la început, când am văzut-o așa de efervescentă și de pornită pe mine. În plus, când oamenii din show, cei din spatele camerelor, au vrut să o mute la alt hotel, a fost momentul în care chiar am zis... Doamne, e rău de tot! Am realizat că situația este dură și Roxana era pusă pe război”, a comentat Ana în urmă cu câteva zile Pe de altă parte, la prima întoarcere în țară, Roxana s-a împăcat cu Ana."Nu am nimic cu ea, nici nu aș avea de ce. Vă spun sincer, chiar ne-am întâlnit. Am fost împreună la o cafea, am fost împreună în club. Este adevărat, nu suntem prietene, însă avem o relație amicală, destul de bună", a conchis la vrenea respectivă concurenta pentru kfetele. ro