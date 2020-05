Actrița Dana Rogoz mai are puțin și naște al doilea ei copil cu regizorul Radu Dragomir. Foarte grijulie, vedeta și-a ținut la curent fanii cu evoluția sarcinii, dezvăluind cât de mult s-a temut și de posibilitatea de a se infecta cu coronavirus.

”Daca m-as infecta pana la nasterea ta, cum oare as putea eu rezista stand in alta camera decat tine? Cum sa nu pot eu sa te pup si sa te miros si sa te strang la pieptul meu fara nicio teama?! Cum?! (...) Cand am mers la primul control dupa o perioada lunga de izolare, am avut in minte aceste intrebari. M-am protejat cum am stiut mai bine: am purtat masca, am asteptat in masina pana mi-a sosit randul, am pastrat distanta intre mine si toti ceilalti pe care i-am intalnit in drumul meu si m-am dezinfectat pe maini pana am facut rani. Si am fost pentru prima oara la un control fara tatal tau alaturi. A fost un fel de … repetitie, caci la nastere nu va fi langa mine in sala, asa cum a fost la fratele tau. Uite ca deja facem diferente… ce parinti! Dar si tu, sincer acum, ce moment ti-ai ales pentru a veni pe lume! Ce moment!”, a mărturisit Dana Rogoz.

Acum două zile, Dana Rogoz, care a anunțat că soțul Radu va rămâne acasă cu micuțul Vlad în timp ce ea va naște, a postat câteva fotografii de acasă, cu ea și cu juniorul, într-un cadru idilic.

