Gică Popescu a trăit un moment cumplit în perioada în care era închis: tatăl său a murit. Fostul mare fotbalist a aflat vestea de la soția sa, care a venit la pușcărie pentru a-l anunța. În emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Gică Popescu a rememorat tristul moment în care a aflat de moartea tatălui său, care făcuse infarct.

”Era îmbrăcată în negru, cu un șervețel alb în mână. M-am dus la ea, era schimbată la față și a zis doar atât: ”a murit tata”. Cu trei zile în urmă, socrului meu îi fusese rău, avusese o problemă de sănătate și eu am zis că e vorba de socrul meu. Am întrebat care tata, iar ea a spus ”tata de la Calafat”. Eu vorbisem cu tatăl meu cu o seară înainte și făceam planuri să mergem la pescuit când se va termina toată povestea și am stat 15-20 de secunde, nu puteam să asimilez informația. Nu-mi venea să cred că un om cu care vorbisem seara trecută, murise. Mi-a spus ”inima”. M-am prăbușit, am căzut pe scaun și am început să plâng în hohote. A fost un moment foarte greu”, a povestit Gică Popescu.

Tatăl lui Gică Popescu a murit când fostul fotbalist era în închisoare

Gică Popescu, despre momentul în care s-a dus la mormântului tatălui să-și ceară iertare

Fostul fotbalist a mărturisit, în premieră în fața lui Denise Rifai cum a prevestit moartea tatălui său, ce i s-a întâmplat lui în celula din închisoarea de la Rahova chiar în noaptea în care tatăl său, la Calafat, își dădea ultima suflare.

”Tata a murit, marți, 13, la ora două noaptea. Mi-aduc aminte că în noaptea aceea, la un moment dat am sărit din pat, m-am speriat. M-am uitat la ceas era două noaptea și nu știam ce am și eram foarte treaz. Cred că m-am chinuit o oră - o oră jumate și nu știam de ce nu pot să dorm. După ce m-am întâlnit cu soția mea și mi-a spus, am realizat atunci de ce mă trezisem noaptea. Probabil că părinții și copiii avem o legătură anume pe care e greu să ne-o explicăm. Dar lucrul acela l-am trăit atunci.

La înmormântare, am avut acea greutate sufletească pe care am ținut-o mult timp. Până la un moment dat când fiind acasă la Calafat, mergeam la mormânt cu mama, aprindeam lumânări. Și o dată m-am dus singur, simțeam nevoia să fiu singur, să vorbesc ca și cum l-am avut în fața mea. Și stând pe mormântul tatălui meu mi-am descărcat sufletul și am spus lucruri pe care simțeam să le spun, aveam acea apăsare pe suflet, că dacă nu ar fi fost situația mea, probabil ar fi trăit și acum și am această durere. Bineînțeles că i-am cerut iertare și i-am spus și multe lucruri pe care simțeam să i le spun. Nu a fost ușor deloc”, a mai spus Gică Popescu la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. După această dezvăluire s-a lăsat tăcerea câteva momente în platoul emisiunii. Gică Popescu a lăsat privirea în jos, semn că suferința pierderii tatălui în timpul în care el era în pușcărie încă îl apasă!