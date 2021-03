Dezvăluirile șocante ale medicului lui Adi Bărar! Artistul a trecut prin chinuri cumplite: Coronavirusul i-a afectat toate organele

In articol:

Ziua de 8 martie a început cu o veste extrem de trisă. Fondatorul trupei Cargo a murit, după ce a contractat virusul COVID-19. Cum au decurs ultimele momente din viața lui Adi Bărar?!

Șeful Clinicii de Anestezie de la Spitalul Județean Timișoara, Dorel Săndesc, a vorbit despre momente cumplite prin care a trebuit să treacă artistul. Totodată, acesta susține că au fost prieteni buni și că a făcut tot posibilul să îl salveze pe camaradul lui. Coronavirusul se pare că i-a afectat toate orgenele, iar starea de sănătate s-a înrăutățit din ce în ce mai mult.

"Am fost prieteni. Spuneau toți că am mână bună la rockeri și ne pare rău că de data aceasta nu am reușit să îl ajutăm să depășească aceste momente. Un om cu o personalitate deosebită, un om care m-a inspirat nu numai prin muzică, ci și prin felul său de a fi.

Acest om mare a murit. Coronavirusul i-a afectat toate organele și, în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am făcut, a pierdut această lupta și a plecat dintre noi”, a dezvăluit Dorel Săndesc, potrivit ziare.com.

Astăzi, 8 martie, Adi Bărar s-a stins din viață după ce a fost interntat în stare gravă la terapie intensivă. Membrii trupei Cargo au postat un mesaj dureros pe rețelele sociale.

„Așa intens cum a trăit toată viața pe scenă, alături de public, înconjurat de gândurile voastre bune, așa a luptat pană azi! Dumnezeu să te odihnească, Adi Barar! 15.01.1960 – 08.03.2021.

Și de-o fi și eu să mor/ Nu vreau să vă întristați!/ Să cântați și să jucați, până în zori…/ Și dacă din când în când/ O să mă primiți în gând/ VOI FI APROAPE DE VOI!”, a fost mesajul postat de trupa Cargo.