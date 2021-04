Dezvăluirile terifiante făcute de un bărbat, internat într-un spital COVID-19! ”Am văzut pacienți legați de pat...i-au intubat și au fost omorâți”

In articol:

Ovidiu este unul din pacienții infectați cu SARS-COV-2, internați într-unul din spitalele COVID din România. Bărbatul a făcut dezvăluiri terifiante, pe pagina lui de Facebook, acolo unde a vorbit despre situația de la secțiile ATI, unde a fost internat. Pacientul spune că a văzut cum alți oameni au murit sau erau legați de pat, cum alții abia respirau până s-au stins din viață.

Postarea lui Ovidiu a devenit virală pe rețelele sociale, acolo unde internauții i-au dorit tot ce-i mai bun și multă sănătate. Totodată, textul scris de pacientul infectat cu coronavirus a strâns nu mai puțin de 1,400 de like uri și aproape 3000 de distribuiri.

Ovidiu Marian[Sursa foto: Facebook]

” Sunt de cateva zile internat la Spitalul Clujana, din data de vineri seara, 26 martie 2021.

Am fost pe doua sectii ATI una la et 4 si alta acum unde sunt la et 2.

Au murit pacienti, am vazut pacienti legati de pat, am vazut pacienti care desi respirau... i au intubat... si au fost omorati.

Si acum imi vine in minte o femeie in varsta peste 65 ani de langa geam care era legata de maini si picioare si abia mai respira biata femeie.

Am incercat sa fac ceva, sa protestez... dar abia respiram si eu. A venit o asistenta trimisa de cineva si mi a spus... sa stau linistit, sa nu ma implic, sa fiu cuminte ca sa ies in viata din spital...

Aici pe aceasta sectie de ATI de la et. 2 e mai lejer, nu se intubeaza pacienti si e un fel de ATI 2- care totusi pacienti sunt omoratii sau cum zicea o asistenta... li s-a terminat zilele...

Nu poti obtine informati de genul... cati pacienti au decedat, cati pacienti intubati au decedat, cine a fost medicul care sa ocupat de persoana intubata si decedata.

Ce am observat... e trec cel putin 3 medici pe foaia de observatie ca sa nu fie in medic sigura sa se protejeze, sa minta, sa se scoata... ca de fapt pacientul nu a rezistat...

Personal pe ce am vazut pot sa spun ca multi pacienti nu trebuie intubati... si mai alesi nu trebuie ucisi si omorati...”, se arată în postarea de pe Facebook, făcută de Ovidiu Marian.

Coronavirus România, 6 aprilie

Până astăzi, 6 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 983.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 880.429 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.231 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.368 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.