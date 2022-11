Dezvăluirile uluitoare ale Florenței Marin, amanta lui Leo Iorga, la trei ani de la decesul regretatului artist! Ce a putut spune despre văduva cântărețului: „Ea este o fire care...”

In articol:

Florența Marin a făcut o serie de declarații despre relația pe care a avut-o cu Leo Iorga. Nu mai este un secret pentru nimeni că regretatul artist s-a iubit mai mulți ani cu femeia, iar acum, la 3 ani de la decesul regretatului cântăreț, Florența a venit cu o serie de dezvăluiri uluitoare.

Femeia susține că a trecut printr-un șir de suferințe în ultimii ani, căci după ce Leo a trecut în neființă, viața i-a mai dat o lovitură, căci și mama ei a murit, chiar anul trecut.

De asemenea, femeia a mai spus că niciodată nu s-a dat înlături din a recunoaște legătura pe care a avut-o cu regretatul Leo Iorga, mai ales că mulți oameni știau despre idila lor. Florența susține că l-a iubit pe artist și a suferit enorm după ce l-a pierdut.

Citeste si: Amanta lui Leo Iorga, declarații neașteptate: „S-a rupt o bucată din sufletul meu! Trebuia să fiu alături de el”

Citeste si: “Cine râde la urmă, râde mai bine!” Iancu Sterp, imagini cutremurătoare!- kfetele.ro

Citeste si: Cum arată soția lui Adrian Văncică, personajul Celentano din serialul „Las Fierbinți”- bzi.ro

„Sunt singură în momentul de față! Nici nu am căutat, nici nu s-a ivit încă momentul pentru mine. După dispariția lui Leo a fost și cu mama anul trecut. Am pierdut-o și pe ea. Am suferit după Leo! Este o perioadă marcantă din viața mea, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. L-am iubit pe Leo, a fost o legătură clară între noi, este un lucru știut. Nu poți să ascunzi așa ceva, trebuie să îți asumi aceste momente din viață. A fost un moment marcant pentru mine. Niciodată nu m-am ferit, în trecut, cu relația cu Leo. Nu aveam cum.”, a spus Florența Marin, pentru Click!

„Fostul soț și Leo au fost bărbații din viața mea”

În prezent, Florența este singură și susține că, în orice caz, pentru ea iubirea nu dispare. Femeia a mai spus că fostul soț și Leo Iorga au fost singurii bărbați din viața sa.

„Pentru mine iubirea nu dispare, sunt etape din viață. Atât prima mea relație cât și a doua mea relație, fostul soț și Leo, au fost bărbații din viața mea.”, a mai spus Florența, pentru aceeași sursă.

Citeste si: Leo Iorga a fost condus pe ultimul drum de fosta amantă! Florența Marin și-a făcut apariția la înmormântare

De asemenea, Florența a vorbit și despre Paula, văduva lui Leo Iorga, spunând că o apreciază pentru faptul că a reușit să treacă peste decesul regretatului soț și să-și găsească fericirea în brațele unui alt bărbat.

„Asta demonstrează că viața merge mai departe și lucrurile se învârt și sunt etape și etape în viață. Eu o felicit pe Paula că a putut să treacă peste acest moment și să meargă mai departe. Din ce am văzut pe rețelele de socializare, par foarte fericiți împreună. (...) Părerea mea este că atunci când doi oameni nu funcționează într-un cuplu nu are rost să lupți doar pentru a demonstra un soi de mândrie sau un soi de ambiție sau un soi de obsesie. Eu cred că ei s-au iubit, dar până la un anumit punct. Normal că Paula a luptat foarte mult să fie cu Leo din foarte multe conjuncturi. Ea este o fire care își dorește să fie cu cineva și eu îmi doresc același lucru și probabil că a simțit că este fericită cu această conjunctură. Este posibil ca ea să își fi dorit în continuare acel mariaj pentru numele pe care îl avea Leo și prestigiul său. ”, a mai adăugat Florența.