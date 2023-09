Dialogul pe care Cătălin Bordea și Andreea Antonescu l-au purtat în public, chiar înainte ca bărbatul să spună că a refuzat-o pe artistă! Ce s-a întâmplat între ei, după ce comediantul a divorțat de Livia: „Nu mă așteptam vreodată”

In articol:

Cătălin Bordea a fost extrem de afectat de divorțul dintre el și Livia, femeia alături de care și-a petrecut mai mult de un deceniu din viață. După ce a fost părăsit de fosta lui soție, comediantul a avut parte de sprijinul Andreei Antonescu, după cum chiar cei doi au povestit, recent, într-un podcast, însă apropiații lui Cătălin Bordea spun că artista ar fi vrut

Cătălin Bordea, sprijinit de Andreea Antonescu după ce a divorțat

să îl cucerească pe bărbat, iar acesta ar fi fost nevoit să o refuze.

Zilele trecute a ieșit la iveală informația potrivit căreia Andreea Antonescu l-ar fi curtat pe Cătălin Bordea, după ce acesta a divorțat de fosta lui soție, însă comediantul a refuzat-o. Ei bine, în urmă cu doar două săptămâni, membra trupei Andre a fost invitată în podcast-ul găzduit de Cătălin Bordea și de prietenul său, Nelu Cortea, unde au vorbit despre ajutorul pe care cântăreața i l-a oferit lui Cătălin, în perioada dificilă din viața lui. Cei trei s-au distrat pe cinste în timpul pe care l-au petrecut împreună la filmări, însă, la un moment dat, Cătălin Bordea i-a mulțumit Andreei Antonescu pentru faptul că aceasta i-a fost alături și i-a dat foarte multe sfaturi după divorțul de Livia. Andreea Antonescu i-a mărturisit comediantului că l-a ajutat fără niciun fel de interes și nu au dat de înțeles atunci că între ei ar exista mai mult decât o prietenie.

„Cătălin Bordea: Eu trebuie să îți mulțumesc și pentru că ai fost lângă mine și în perioada asta și mi-ai dat câte un telefon. Ești o persoană empatică și mi-ai transmis o energie bună.

Andreea Antonescu: Cu atâtea mulțumiri eu nu sunt obișnuită. Da, și știi că am făcut-o cu tot sufletul, nu mă așteptam vreodată să vrei să menționezi asta. Indiferent de orice am fost acolo pentru că am simțit să fiu acolo, știu cât de greu este. Am ales așa datorită chimiei să fiu acolo un umăr pe care să te poți sprijinii.(...) Am stat cu Bordea în perioada asta la telefon, nu atât de mult cum mi-ar fi placut, pentru că mi-ar fi plăcut să fiu mai mult lângă el, dacă aveam posibilitatea, dar am copilașii și n-am avut șanse. Și sunt convinsă că vor ieși discuții legate de subiectul ăsta, dar a fost pur și simplu o discuție”, a fost dialogul pe care l-au purtat cei doi, în podcast-ul găzduit de Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Andreea Antonescu l-ar fi stresat pe Cătălin Bordea cu mesajele

De curând, apropiații lui Cătălin Bordea au povestit că bărbatul ar fi fost stresat de Andreea Antonescu, în perioada în care aceasta îl suna să pentru a-i fi alături, după ce comediantul a divorțat de livia. Potrivit surselor din anturajul bărbatului, membra trupei Andre i-ar fi făcut avansuri acestuia, însă el ar fi refuzat-o, preferând să o aibă alături doar în calitate de prietenă.

„M-a zăpăcit cu mesaje noaptea! Recunosc că nu aș fi zis nu, dar după ce am stat de vorbă cu ea mai mult, mi-am dat seama că nu e ce trebuie…Asta îmi lipsește acum după ce trec prin ce trec cu Livia. Mi s-a părut ciudat că vorbește foarte urât de fostul ei. Tot insista că ea e mamă și nu poate să suporte ce voia ăla. Așa că am hotărât să o dau ușor, ușor în prietenie cu ea”, ar fi povestit Cătălin Bordea, în fața prietenilor, potrivit Click.ro.