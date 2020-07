Diana Bart a devenit mamă pentru a doua oară. Frumoasa prezentatoare a născut prin cezariană, la o clinică privată din București. Bebelușul este perfect sănătos, iar medicii i-au dat nota 10.

Vedeta este recunoscătoare pentru atenția pe care a primit-o din partea cadrelor medicale, în contextul pandemiei de coronavirus.

„Mă bucur că suntem bine și mulțumesc doctorilor pentru implicare, într-o perioadă dificilă. Sunt foarte fericită că totul a decurs cu bine!" e mesajul transmis de Diana Bart.

Diana Bart dezvăluia cu timp în urmă care a fost reacția fetiței sale când a aflat că va avea o surioară.

„Mă simt foarte bine şi îmi reamintesc de sarcina cu Maira. Se spune că sarcinile sunt diferite şi uite că, deşi sunt însărcinată tot cu fetiţă, am avut nişte mici probleme cu greţurile, la care chiar nu mă aşteptam. La început, am luat-o pe ocolite şi am întrebat-o dacă ar vrea o surioară sau un frăţior, aşa cum vede la desene sau prin cărţile de poveşti. Și mi-a spus că nu, că vrea să fie singură. Probabil că, fiind în centrul universului nostru, n-a vrut să apară ceva care să-i limiteze atenţia noastră sau să împartă cu cineva tot ceea ce primeşte de la noi. Şi atunci am abordat-o altfel, spunându-i că acest bebeluş este pentru ea. I-am citit mai multe poveşti cu fraţi şi surori şi i-am arătat cât de important este să ai cu cine să te joci, să-ţi ajuţi frăţiorul să mănânce etc. Din acel moment, a devenit nerăbdătoare, vrea să ştie când vine bebeluşul, ca să aibă grijă de el, să se joace cu el …”, spunea Diana Bart, pentru OK! Magazine.

Diana Bart a divorțat în 2014, după doi ani de mariaj, de omul de afaceri Adrian Geotoiu, iar în septembrie 2017 s-a căsătorit cu Mihai Dumitrescu. Cei doi au împreună o fetiță în vârstă de 3 anișori, care a venit pe lume în mai, 2017.

Vedeta a povestit ce reacție a avut soțul său când a aflat ca va avea…tot o fetiță: „Pe de o parte, voia băieţel, pe de altă parte, voia şi două fetiţe … Dar a fost haios, atunci când a aflat că vom avea tot o fetiţă. M-a întrebat: «Sigur e fetiţă? Nu cumva e băieţel, ca să am şi eu cu cine să merg la meciurile de fotbal?”, mărturisea atunci Diana Bart.