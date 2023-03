Diana Bișinicu nu l-a uitat pe Marcel Toader! Ce amintiri emoționante are cu nașul ei și cât de des îi vizitează mormântul: "L-am visat spunându-mi că vrea un prosop" | EXCLUSIV

In articol:

Diana Bișinicu, cântăreața de muzică armănească, a vorbit despre relația cu fiica ei, Riana, dar și despre cum reușește să se împartă între muzică și afaceri. Cântăreața a povestit cât de mult se implică în educația Rianei, pentru că își dorește să creeze între ea și fiica ei o relație echilibrată, bazată pe încredere și respect.

Diana Bișinicu a spus că Riana este prioritatea ei, pentru că nu și-a dorit să apeleze la bonă, ci a vrut să fie acea mamă care să simtă că are copil. În ciuda timpului său ocupat de afaceri și copil, artista încearcă și își dorește să fie mai prezentă, mai activă în domeniul muzical, pe lângă evenimentele unde este invitată să cânte. Cu toate acestea, afacerea pentru ea este foarte importantă, explicând că își face timp să ajungă la toate întâlnirile programate pentru a discuta cu diferiți clienți detaliile ce privesc purtarea unei bijuterii. Diana Bișinicu a evidențiat și faptul că a avut o relație foarte bună cu nașii ei, spunând a fost judecată pentru faptul că a avut o relație mai vizibilă cu nașul, Marcel Toader, decât cu nașa Gabriela Cristea, dar și că a fost alături de fiecare în parte în momentul în care au întâmpinat dificultăți.

Diana Bișinicu și fiica ei [Sursa foto: Captură YouTube]

Diana Bișinicu, relație specială cu Gabriela Cristea și Marcel Toader

Diana Bișinicu a vrut să lămurească faptul că pe ambii nași i-a respectat în mod egal, atât pe Gabriela Cristea, cât și pe Marcel Toader. S-a emoționat când a vorbit despre ei și a avut numai cuvinte de laudă la adresa lor.

"Ce nu au înțeles oamenii de-a lungul timpului este faptul că, de multe ori ei poate au judecat și s-au grăbit cumva să tragă o concluzie. Dacă noi în relația cu nașul am fost mai vizibili oarecum, cei de acasă au tras cumva concluzia că am fost mai apropiați de el. Nu. Noi am avut și avem o nașă pe care o respectăm și o iubim și la fel am avut aș, pentru care am avut aceleași sentimente. Indiferent de ce a fost între ei, noi am fost acolo pentru fiecare în parte. Cu amândoi am păstrat relația, poate cu nașul a fost mai vizibilă.", a declarat Diana Bișinicu.

Diana Bișinicu și Gabriela Cristea [Sursa foto: Facebook]

Diana Bișinicu, amintiri neprețuite cu Marcel Toader

Marcel Toader a fost un om special pentru Diana Bișinicu și mereu vorbește exemplar despre el. Ne-a povestit cea mai de preț amintire, când i-a vizitat ultima oară mormântul și ce i-a cerut când i-a apărut în vis.

"Am o amintire foarte frumoasă cu nașul, când era Riana micuță, înainte de botez și m-a întrebat nașul 'Fina, ai ce îți trebuie pentru botez?', zic 'Bineînțeles, cum să nu'. Mi-a zis 'Nu, acum vii la mall și vreau să îi cumpăr eu finuței un trusou întreg, tot ce are nevoie'. Nu mai spun, el era născut pe 4 ianuarie și eu pe 5 și întotdeauna în noaptea dintre 4 și 5 ne sărbătoream ziua împreună. Sunt amintiri foarte frumoase pe care nu le vom uita niciodată. Eu țin foarte mult la a merge la mormântul nașului. Ultima dată când am fost la Constanța am fost fără mașină și din păcate mormântul nu este în Constanța, este undeva la câțiva km de oraș și de aceea nu am putut să merg, de aceea îl rugasem pe cumnatul meu dacă poate să mă ducă să îi aprind o lumânare, însă atunci nu i-a permis timpul. Am un program foarte aglomerat, nu reușesc nici să merg acasă să îmi vizitez părinții, vin ei aici. Cu siguranță de Paște, când voi merge în Constanța voi merge și îi voi aprinde o lumânare. Mi-a apărut în vis înainte de pomana primului an, înainte de a se împlini un an de la moartea lui. L-am visat spunându-mi că vrea un prosop. La pomana aceea, am făcut prosoape personalizate pe care le-am împărțit, pe care am scris numele lui și data respectivă. Este dureros să știi că îți pleacă de lângă tine oameni dragi, dar Dumnezeu știe mai bine de ce îngăduie aceste lucruri.", a mărturisit Diana Bișinicu, la WOWnews.

