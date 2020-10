Diana Bulimar

Diana Bulimar este una dintre cele mai apreciate gimnaste din România. Deși succesul a fost de partea ei, se pare că sportiva a trecut și prin momente dificile de-a lungul timpului. Cu toate aceastea, gimnasta vorbește deschis și despre lucrurile mai puțin plăcute în cariera ei.

Diana Bulimar, detalii despre cariera de gimnastă

În cadrul unui interviu, Diana Bulimar a vorbit și despre momentele mai puțin plăcute din gimnastică. Ea susține că a avut parte și de foarte multe ghinoane de-a lungul carierei sale, dar acestea au motivat-o și mai tare.

“Gimnastica m-a ales pe mine. Am avut foarte multe ghinioane în carieră, dar astea m-au făcut omul care sunt astăzi. Am avut în fiecare an câte o operație, dar am trecut peste. La mine s-a terminat printr-o operație la tendonul ahilian, atunci am zis stop. Mi-am dat seama că pot să continui cu sportul ca antrenoare”, a spus Diana Bulimar.

La momentul actual, sportiva este antrenoară la sala de gimnastică a Nadiei Comăneci. Antrenează copii cu vârste cuprinse între 2-6 ani și se declară mulțumită cu această decizie, deși a încercat să renunțe la propriu la ideea de sport. A făcut și o altă facultate pentru a-și lua gândul de la pasiunea cea mai mare.

”Îmi place la nebunie, chiar dacă eu acum lucrez cu copii mici. După ce am terminat cu sportul am zis că nu mai vreau să aud, am făcut și altă facultate. Nu am vrut să mai aud de sport, dar ușor-ușor parcă totul mă îndruma acolo. După a urmat și o carte, am scris și carte. Și am zis că nu se poate să mă dezlipesc de gimnastică”, a mai spus Diana Bulimar la emisiunea respectivă.