Diana Bulimar biografie. Viața personală, cariera, studiile și evoluția fostei gimnaste române. România se laudă cu reușitele sportivei și persoanele specialiste o numesc “gimnasta artistică română de talie mondială”.

Diana Bulimar biografie

Iată tot ce trebuie să știi despre Diana Bulimar.

Diana Laura Bulimar s-a născut pe 22 august 1995, la Timișoara. Copilăria ei a însemnat o perioadă importantă în cariera și pasiunea pe care a dezvoltat-o, căci a făcut primii pași în gimnastică încă de la patru ani.

La concursurile la care participa, Diana devenea Didi penru a se deosebi de celelalte colege cu același nume, dar și pentru faptul că era cea mai mică. Diana Bulimar are nu mai mult de 1,52 metri.

„Gimnastica m-a ales pe mine. Am avut foarte multe ghinioane în carieră, dar astea m-au făcut omul care sunt astăzi. Am avut în fiecare an câte o operație, dar am trecut peste. La mine s-a terminat printr-o operație la tendonul ahilian, atunci am zis stop. Mi-am dat seama că pot să continui cu sportul ca antrenoare”, a povestit fosta gimnastă.

Unul dintre modelele ei profesionale, în viață, este chiar Nadia Comăneci, persoană care a Influențat-o foarte mult în cariera sa de gimnastă, pentru a se autodepăși și mulțumi. Astfel, cu ajutorul antrenorilor și oamenilor din domeniu, Diana Bulimar este fostă campioană europeană și medaliată la Jocurile Olimpice.

Deși iubește acest sport, mișcarea și viața sănătoasă, sportiva română a decis să se retragă în glorie, după mai multe accidentări. A rămas în domeniu șase ani, unde a antrenat copii între doi și șase ani.

A scris o carte biografică: “Am povestit și despre momentul în care m-am accidentat prima dată”

În urmă cu trei ani, Diana Bulimar și-a văzut visul îndeplinit cu ochii. Pasionată de literatură, scris și citit, fosta gimnastă a publicat propria carte, biografică, despre fiecare etapă din viața ei. „Povestea lui Didi” păstrează porecla de gimnastă a Dianei și vorbește despre cele mai fericite evenimente ale vieții, dar și cele mai grele, precum accidentările sau luarea în greutate.

“Am scris acolo despre toate poznele, inclusiv din școală și din gimnastică, dar și despre momente importante din viața mea, care m-au făcut omul care sunt astăzi. Am povestit și despre momentul în care m-am accidentat prima dată. E un capitol destul de mare și de dezvoltat legat de cum să nu renunți la visurile tale, să fii tu în continuare și să faci ceea ce-ți place”, a povestit Diana Bulimar înainte de lansarea cărții.

După ce s-a retras din lumea sportului, femeia a avut mai mult timp pentru a se concentra pe social media. A strâns o comunitate de 97 de mii de urmăritori pe Facebook, iar lucrul acesta a determinat-o să fie mai activă și să vorbească despre etapele pe care le mai parcurge.

Cine e iubitul Dianei Bulimar

Diana Bulimar pare că a aflat rețeta fericirii. Are o relație de un an și opt luni cu Radu Ștefan Dumitrache, un fotograf activ pe rețelele de socializare. S-au mutat împreună după doar două luni de relație.

“Ne-am mutat împreună. Nu înțeleg, e coșul lângă, e atât de greu? A mai făcut și baschet. Este prima dată cu Radu, când trag să facem ceva. În relațiile de dinainte eram cumva… Radu este videograf și fotograf. Când ne-am cunoscut, mi-a cerut numărul de telefon pe social media. Când mi-a scris prima dată, mi-a scris clăbuc. L-am întrebat de ce, mi-a spus că e amuzant. Tocmai de aia îl numesc și acum clăbuc”, a menționat Diana Bulimar.

