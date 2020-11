Diana Bulimar, dezvăluiri șocante din viața de gimnastă! ”A împiedicat dezvoltarea propice”

Diana Bulimar, sacrificii serioase pentru gimnastica

După ce a făcut senzație la Exatlon, Diana Bulimar a preferat să se ocupe de cariera ei, chiar dacă asta a însemnat, cel puțin în ultima perioadă, intrarea gimnasetei într-un con de umbră.

De curând însă, Diana Bulimar a revenit în atenția publicului, moment în care frumoasa fostă gimnastă a decis să facă publice niște lucruri din trecutul ei și să explice sacrificiile pe care le-a făcut în anii în care se antrena pentru gimnastica de performanță.

”Am început gimnastica la vârsta de 3 ani, la 5 eram un pachet de mușchi, mai fit ca Arnold Schwarzenegger. Da, am muncit, mult, pentru a crește mușchii aceia, dar, de ce să mint, am primit o parte bună de moștenire de la tata și el atlet fiind. Puteam mânca orice, la orice oră din câte îmi aduc aminte pentru că sincer nici măcar nu luam în seamă acest subiect. Lucrurile s-au schimbat puțin în momentul în care am ajuns într-un lot olimpic de gimnastică unde mâncam doar ceea ce mi se punea în față și la ore fixe, existente sau nu. (...)

Diana Bulimar este una dintre cele mai frumoase gimnaste

Că îți plăcea sau nu, mâncai de foame, nu de gust, dar nutrițional totul era în ordine... pentru antrenori, că noi ne doream mai multe zaharuri, normal, eram copii, dar nu prea multe pentru că eram conștiente de turele de alergare cu două treninguri pe noi pe care le băgăm dacă nu eram bine “la cântar”. Timp de 10 ani, fiind componenta lotului de gimnastică am realizat că, indiferent dacă aveai 14 sau 20 de ani, mâncai exact ca cea de lângă tine. Acest fapt a împiedicat dezvoltarea propice. Frica de antrenamente grele și de cântar m-au ținut în frâu din a mânca 3-4 ciocolate deodată, chiar dacă aș fi putut. Îmi amintesc cu drag de acea perioadă, de aceea putem spune că toate aceste lucruri le împachetăm frumos și le așezăm într-o cutie pe care scriem “sacrificii””, a dezvăluit Diana Bulimar.

Diana Bulimar adora sa pozeze in ipostaze incitante

Diana Bulimar, campioană și la pictoriale

Diana Bulimar este una dintre “Faimoasele” de la Exatlon România care, după ce a concurat în show-ul fenomen, a devenit cu mult mai populară decât era până atunci. Și, așa cum era de așteptat, a devenit și mult mai curtată de bărbații care au remarcat că gimnastă de valoare mondială este, pe lângă o sportivă de excepție, și foarte frumoasă. După ce a apărut în echipa Faimoșilor la Exalon, Didi Bulimar și-a descoperit apetitul pentru pictoriale. Multiplă medaliată în marile competiții de gimnastică ale lumii a acceptat să pozeze în ipostaze inedite, la metrou, pe stradă sau chiar făcând șpagatul între două mașini.