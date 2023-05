Diana, concurentă “Bravo, ai stil!” afectată de răutățile colegelor: “Încerc să-mi revin, să mă adun”. De ce este acuzată? | EXCLUSIV

In articol:

Diana, este una dintre fetele intrate recent în competiția “Bravo, ai stil!” sezonul 8. Invitată în emisiunea “Bravo, ai stil! Backstage”, Diana a menționat că a intrat în această competiție cu gândul că va fi câștigătoare, însă în urma unor discuții mai aprinse cu celelalte colege de platou, Diana a mărturisit că stresul și energiile negative au dărâmat-o.

Tânăra a vrut să clarifice în interviul acordat, faptul că nu are stilist și că acuzațiile pe care fetele i l-au adus sunt false.

Diana, în conflict cu concurentele

Diana nu a început prea bine în competiție în relația cu fetele. Se pare că celelalte concurente o acuză că ar avea stilist. Din cauza aceasta nu se simte prea bine și recunoaște că este afectată spusele colegelor ei de platou.

"Am o stare ciudățică, încerc să îmi revin, să mă adun. Cred s-au adunat energiile din platou, din culise și cred că m-au cam doborât. Eu sunt competitivă, îmi place chestia asta, să fiu băgată în priză, dar pur și simplu am cedat. Au fost energiile negative ale fetelor, m-au acuzat de multe lucruri, au sărit toate pe mine. Eu cred că ele sunt deranjate că am venit eu aici cu scandal, dar nu e adevărat, nu acesta a fost scopul meu. Am venit pur și simplu în emisiune, ca și o concurentă nouă și nu mi-am propus să fac asta, dar din moment ce ele m-au atacat, trebuia să fiu și eu la fel de impulsivă. Am fost acuzată că aș avea stilist, de asta mi-a părut cel mai rău. Eu mă chinui singură să îmi fac ținutele, de fiecare dată și m-a durut foarte tare când am auzit lucrul ăsta. Iris și Constanția simt nevoia să mă atace cu orice. Fetele nu mă consideră o concurentă puternică, dar o să demonstrez cum sunt.", a spus Diana.

Ce vrea să facă Diana cu marele premiu?

Dacă ar fi să câștige competiție, Diana știe deja ce vrea să facă cu banii. Deși este puțin dezamăgită de numărul stelelor acumulate până acum, concurenta e ambițioasă și crede că va putea fi la un moment dat fruntașă în clasament.

"Dacă aș câștiga marele premiu mi-ar plăcea foarte mult să îmi fac un mic atelier al meu, unde să îmi fac propriile creații. Nu ceva spectaculos, mă refer la o rochiță pe stilul meu, să îmi pun amprenta mea acolo. Am lăsat politica pentru modă. Nu era pentru mine acel loc. Aici sunt eu, dar am momente când nu mă mai simt în piele mea aici, dar încerc să-mi revin. Am momente și când ajung acasă și plâng. E foarte multă presiune, ținutele mele se pare că nu sunt atât de apreciate cum m-aș fi așteptat. Eu tot încerc și cred că o să găsesc calea cea bună la un moment dat.", a dezvăluit Diana, la “Bravo, ai stil! Backstage”.

