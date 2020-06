In articol:

Diana Condurache, singura fată din trupa 5Gang, a mărturisit că a fost victima bullying-ului în timpul liceului. Tțnăra de 23 de ani a postat un filmuleț pe Youtube la 11 ani prin care spera s-l impresioneze pe favoritul ei, Justin Bieber. Colegii de școală l-au găsit și au început să râdă de ea.

Însă adevratul coșmar a început în prima zi de liceu. Diana devenise deja ”batjocura orașului” iar colegii mai mari o împingeau pe scări sau îi aruncau caietele. Diana de la 5Gang a mărturisit că se ascundea în fiecare zi în baie și plângea.

Diana de la 5Gang, victima bullying-ului în liceu! ”În fiecare noapte ștergeam postările lor de pe Facebook”

”În anul 2008 mi-am făcut un canal de Youtube, mi-am dorit mereu să cânt. Am postat acolo niște coveruri pentru că la vârsta aceea am avut un idol care a fost descoperit pe Youtube. Este vorba despre Justin Bieber. El a pus un video pe youtube și peste noapte a fost descoperit. Așa că am vrut să fac și eu același lucru.

Chiar dacă video-ul meu a fost penibil și era filmat cu telefonul, eu aveam încredere în mine. Am postat acel video pe canal în engleză n-am vrut să afle nimeni din oraș de el. Mă focusam mai mult pe promovarea te Twitter, pentru c eu îmi susțineam idolul pe Twitter (...).

Citeste si: Colegul lui Selly de la 5GANG, Pain, diagnosticat cu o boală rară. Va trebui să ia tratament toată viața

Citeste si: Abi Talent, aroganța supremă: ce le-a făcut unor copii care au venit la el cu colindul

Citeste si: Frații Gogan, după scandalul colosal cu Selly: "Suma pierdută la trei ore după ce ai postat tu clipul a fost de 30.000 de euro!"

La un moment dat, nu știu cum... eram în cantonament la handbal... trecuse cam un an de când am postat primul video pe Youtube... A venit o fată la mine în cameră să-mi spună că s-a postat un video la mine pe pagină, pe Facebook, un link. Și am zis: ”Hai să-l vedem toate, împreună”. A fost un sentiment oribil și de la video-ul acela – țin minte și cine era fata care l-a postat pe pagina mea de Facebook – au început mai mulți să posteze pe Facebook-ul meu, într-una. Stăteam în fiecare noapte trează să șterg fiecare postare care apărea acolo...

Diana de la 5Gang, victima bullying-ului în liceu! ”Mă trăgeau de haine”

A urmat liceul, acolo unde toți mă știau deja de pe Youtube. Cum am intrat în școală, n prima zi, toți întorceau capul după mine. Mă știau, m judecau, toți mă arătau cu degetul. Mă împingeau pe coridoare, îmi aruncau caietele, mă trăgeau de haine... fără motiv. Devenisem, cumva, batjocura orașului.

Era un băiat în clasa a 12-a, eu eram ”boboacă”, a fost la ”Românii au talent”, a cântat rap, și a fost refuzat, dar a venit cu tricoul cu numele emisiunii vreo două luni, zilnic, la școală, era mare vedetă. Pe el, toată lumea îl lăuda și nu înțelegeam de ce.

În fiecare pauză, el era acolo să mă judece să audă tot liceul că își bate joc de mine. Deja nu mai puteam, mă ascundeam în baie și plângeam. Nici măcar colega mea de bancă, cea mai bună prietenă, nu știa asta. Eu făceam chestia asta zilnic, aproape în fiecare pauză și când se terminau orele încercam să fiu prima care să plec, pentru a fi singură pe coridor și să nu dau de nimeni, să fug pur și simplu acasă”, a povestit Diana la ”Viața bate vlogul”