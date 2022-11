Diana Dumitrescu a găsit în telefonul soțului mesaje compromițătoare! Actrița a dezvăluit ce primește și ea de la admiratori: "Sunt oameni cu buba la cap"

In articol:

Diana Dumitrescu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. A câștigat simpatia publicului prin talentul, carisma și naturalețea de care dă dovadă de fiecare dată. Acum desfășoară o serie de proiecte actoricești, bucurându-se de o carieră de vis.

Diana Dumitrescu și-a prins soțul în fapt

Diana Dumitrescu are o relație foarte frumoasă cu soțul ei, iar de când a apărut cel mic în viața lor, povestea este și mai palpitantă. Se pare că înainte să devină părinți, în cuplul lor au avut loc niște situații aparte. La Detectorul de Minciuni, emisiune la care actrița a fost invitată, a dezvăluit detalii picante din căsnicia ei și cum și-a prins soțul cu mesaje compromițătoare.

"Sunt foarte geloasă. De un an nu îi mai verific telefonul. La începutul relației o făceam frecvent. Îmi place că are un cont profund. Am contul lui de acces și el pe al meu. Nu îi mai verific telefonul cam de când a apărut Carol în peisaj. Lucrurile s-au schimbat foarte mult de când a apărut copilul.(...) Soțul meu nu este persoană publică, nu are Instagram și Facebook. Pe Whatsapp am găsit niște chestii. Ce e important din punctul meu de vedere e ca tu ca femeie să știi ce vrei cu adevărat. Îl vrei lângă tine, îl ții, nu îl vrei, dispare la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Dacă ești foarte conștientă de ce simți, poate să vină x-uleasca, zdrențuleasca, portăreasa, că nu contează.", a declarat Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu și-a urmărit soțul

Diana Dumitrescu recunoaște că este o femeie geloasă, la fel ca soțul ei, de altfel. Tot înainte să vină pe lume Carol, actrița și-a urmărit partenerul de viață printr-o aplicație, care îi determina exact locația în timp real. Mai mult, a povestit și ce se află în mesajele ei de la admiratori, atât invitații în oraș, cât și fotografii indecente. Iată cum reacționează Alin.

"L-am și urmărit, am locația lui. De când a apărut Carol, nu am mai deschis, decât o singură dată când m-a rugat el să îi găsesc telefonul. Nu l-am surprins niciodată să îmi verifice telefonul, dar nu este exclus. Eu îi mai dau la un moment dat și îl găsesc prin mesaje, se uită, dar nu mă deranja pentru că nu am nimic de ascuns. Am mai primit mesaje pe Instagram care ori sunt agresive sexual și le dai block și cele în care te invită la cafea. Îi mai arăt lui Alin și începe și înjură, dar eu îi spun că nu răspund. E și el gelos. La pozele indecente râdem împreună. Sunt oameni cu buba la cap.", a mărturisit Diana Dumitrescu, la Detectorul de minciuni.

