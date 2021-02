Diana Dumitrescu, criticată pentru felul cum își crește copilul! Cum a reacționat vedeta: ”Oamenii s-au înrăit”

In articol:

Diana Dumitrescu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. De când a devenit mamă, frumoasa blondină a decis să-și țină viața departe de lumina reflectoarelor. Ei bine, se pare că acest lucru nu au scutit-o de reacțiile fanilor din mediul online.

Recent, celebra actriță a fost criticată pe rețelele sociale pentru felul în care își crește copilul.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Diana Dumitrescu a avut o reacție uluitoare la adresa internauților.

„Prima dată mi-au spus că de ce nu alăptez. Problema este că eu nu am avut lapte. După mi-au zis că de ce plec în vacanță fără copil. Am și eu o viață, plec și cu copilul, dar am și nevoie de timp cu soțul meu. După că de ce m-am tuns, ei bine, m-am tuns pentru că am avut nevoie după sarcină”, a spus Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu[Sursa foto: Facebook]

Diana Dumitrescu a preferat să trateze totul cu ironie

Potrivit spuselor sale, răutățile au mai continuat. Frumoasa prezentatoare TV susține că a primit tot felul de mesaje din partea fanilor răutăcioși. Deși la început le-a făcut față, în prezent, Diana Dumitrescu a luat atitudine.

Diana Dumitrescu[Sursa foto: Facebook]

„Oamenii s-au înrăit, au stat foarte mult acasă, nu au bani, nu mai au job-uri, este de înțeles. Fiecare trece printr-o perioadă grea acum și atunci ei spun: ești urâtă, ești bătrână, de ce îi face copilului așa, de ce îi dai aia. Și în primă fază le ignori, o dată, de două ori, de trei ori, dar când toată lumea sare pe tine și te critică, la un moment dat, izbucnești pentru că ești om. Așa că am zis să fac haz de necaz și a funcționat. Spun asta deoarece comunitatea mea și-a dat seama că autoironia cu care spun că-mi cresc copilul pot să o pună și ele în practică. În sensul că putem să fim mai relaxate, să lași copilul la desene. Până la urmă fiecare decide cum își crește copilul, ce face, cum face, este alegerea fiecăruia. Urmăresc și eu mămici, dar nu intru să comentez”, a mai adăugat Diana Dumitrescu.