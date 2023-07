Diana Dumitrescu, cu moralul la pământ din cauza kilogramelor în plus! Blondina s-a îngrășat din cauza unor probleme de sănătate: „Azi dușmanul meu a atins un apogeu”

In articol:

Diana Dumitrescu nu mai are silueta de altă dată și a pus câteva kilograme. Actrița a devăluit că s-a îngrășat din cauza unor probleme de sănătate, însă principala ei problemă e că nu poate să mai poarte hainele pe care le are în dressing.

Diana Dumitrescu, probleme cu greutatea

Cu toate acestea, blondina speră că va reveni la silueta de dinainte de sarcină.

Problemele cu greutatea au început să apară în viața Dianei după ce a născut. În sarcină ajunsese la un număr mai mare de kilograme, însă cel mai important era copilul iar aceste detalii nu au contat. Însă după ce a născut, vedeta a avut perioade cu suișuri și coborâșuri în ceea ce privește greutatea, astfel cântarul devenind cel mai mare dușman al ei. Se pare ca Diana a ajuns acum la 70 de kilograme, cifră care a surprins-o foarte mult și a întristat-o din punct de vedere al ținutelor pe care și le pregătise pentru această vară. Problemele Dianei cu greutatea au rezultat și din cauza unei dereglări hormonale care a survenit în urma unei intervenții.

„De câte ori încerc să-mi înfrunt dușmanul, de atâtea ori moralul meu fuge și se ascunde! Azi dușmanul meu a atins un apogeu…un număr pe care nu l-am mai văzut de când am născut, totuși este real și biciuitor. Nu știu exact ce înseamnă, dar sigur în dressing voi află că nu mai pot purta o rochie scurtă cu spahetti straps, pe care abia așteptăm să o port în această vara. De când mă știu, am fost slabă. Nu am făcut mare efort să fiu slabă, pentru că așa a fost natură mea. La un moment dat, am avut niște probleme, am suferit o intervenție și mi-am dereglat puțin hormonii, dar după vreun an (maximum) mi-am revenit”,

Diana Dumitrescu are moralul la pământ

spune Diana Dumitrescu pe blogul ei.

Chiar dacă nu a vrut să recunoască această schimbare, Diana nu a putut să treacă peste și să se simtă atât de bine în pielea ei. Vedeta a povestit că de cele mai multe ori este cu moralul la pământ din cauza aspectului ei fizic.

„Deși m-am bătut de multe ori cu pumnii în piept că nu mai îmi pasă, pentru că sunt foarte fericită așa cum sunt, și sunt, există momente, destul de multe, când îmi pierd moralul. În general, prin casă, pe drumul mai sus menționat, sau pe drumul dintre baie și dressing… iar în dressing se ascunde atât de bine printre hainele pe care aș vrea să le port, dar nu mai pot”, se resemnează Diana Dumitrescu.