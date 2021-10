Diana Dumitrescu, dezvăluiri dureroase despre drama prin care a trecut după naștere. Actrița a spus abia acum cu ce s-a confruntat după ce a devenit mamă: "O durere cruntă"

In articol:

Diana Dumitrescu a avut parte de cea mai mare bucurie atunci când a devenit mamă, în 2019. Totuși, vedeta a dezvăluit abia acum că a trecut prin clipe dificile după ce a născut, căci a avut probleme cu alăptatul și kilogramele în plus.

Diana Dumitrescu s-a luptat cu kilogramele în plus

Diana Dumitrescu a mărturisit că perioada de după naștere a fost una complicată, pentru că nu a reușit să scape de

kilogramele acumulate în timpul sarcinii și a ajuns să aibă probleme serioase cu tiroida, despre care nu a vrut să vorbească la acel moment.

Diana Dumitrescu și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Cu toate că a recunoscut faptul că a avut și dăți în care s-a simțit frustrată, vedeta spune că soțul ei a fost cel care a ajutat-o să treacă peste, fiindcă avea mereu vorbele potrivite la el: "Am plecat cu 61 kg și am ajuns la 78. Nu e ușor deloc. Am avut momente de frustare când mă uitam în oglindă. Am avut probleme cu tiroida, pe care mi le-am reglat. Așa am reușit să slăbesc. Am găsit greu echilibru, cam într-un an de zile. În ultima vacanță am plecat toți trei, după care am chemat și bona. Soțul meu, de când aveam 78 de kilograme, mereu mi-a spus că sunt cea mai frumoasă, că mă iubește. Ajunsesem să nu-mi pese cum arăt, doar pentru că el îmi spunea vorbele potrivite.", a povestit Diana Dumitrescu, în cadrul unei emisiuni tv.

Diana Dumitrescu [Sursa foto: Instagram]

Diana Dumitrescu nu a putut să-și alăpteze bebelușul

Actrița s-a confruntat cu o situație des întâlnită în rândul proaspetelor mămici și a traversat clipe cumplite, deoarece nu a putut să-și alăpteze bebelușul decât două luni.

Mai mult, Diana Dumitrescu a declarat că-și pierde libertatea în momentul când a devenit mamă și a cedat de multe ori nervos, din cauza oboselii acumulate: "Am avut probleme cu alăptatul, nu am putut să alăptez decât două luni. Am avut și furia laptelui. E o durere cruntă. Unele ajung la operație. Am pus varză, am făcut băi calde. Am cedat nervos, eram epuizată. Credeam că nu sunt o mamă bună. Depresie postnatală nu am făcut. Noroc cu mama, că m-a ajutat cu copilul. Eu de la femeie independentă, am trecut la o femeie închisă în casă, cu un copil. Dar un copil te împlinește ca femeie cu toate bolile, enterocolitele și colici și tot. Dacă voi mai face un copil vreau să-l țin mai lipit de mine. La primul copil e cel mai greu.", a mai spus Diana Dumitrescu, în cadrul aceleiași emisiuni.