Diana Matei ar fi trebuit să aibă tripleți. Motivul pentru care a fost nevoită să întrerupă sarcina: "Am suferit foarte tare"

Diana Matei și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Invitată în cadrul podcastului moderat de Mirela Vaida, artista a dezvăluit că ar fi trebuit să fie mamă de tripleți.

Ghinionul a făcut, însă, ca visul de a avea o familie numeroasă să ia sfârșit!

Diana Matei a fost la un pas de a deveni mamă de tripleți

Diana Matei este mama unui băiețel superb, însă puțini știu că artista ar fi trebuit să aibă și tripleți, la scurt timp după ce l-a adus pe lume pe Ianis. Din nefericire, cântăreața nu a putut duce sarcina până la capăt, căci riscurile ar fi fost unele foarte mari: "După ce l-am născut pe Ianis, la şase luni am rămas însărcinată cu tripleţi. Natural. Nu am putut să țin sarcina, nu a fost posibil medical vorbind, nu s-a putut. Noi ne-am gândit atunci cât de frumos ar fi să mai facem un copil, să fie unul după altul.

Imediat a venit această informaţie. Nu s-a întâmplat. Am suferit foarte tare. Eram într-o perioadă în care munceam foarte mult, îmi era foarte rău. Am încercat să țin sarcina, dar nu s-a putut. La un moment dat a trebuit să fac întrerupere de sarcină pentru că doctorul a decis să o fac şi am ascultat de el, fiindcă a fost foarte riscant.", i-a povestit Diana Matei Mirelei Vaida, în cadrul podcastului amintit.

"Un copil este o binecuvântare uriașă"

Chiar dacă a trecut printr-o experiență dureroasă, Diana Matei nu exclude posibilitatea de a deveni mamă din nou: "Am spus că mai bine mă opresc. Dacă ar veni un copil ar fi primit cu mare drag. Un copil este o binecuvântare uriașă. Copilul vine la pachet cu mult noroc și cu multă fericire.", a mai povestit Diana Matei.