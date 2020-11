Diana Pârvu este însărcinată. Vedeta a anunțat că va deveni mamă pentru prima oară

Diana Pârvu, alături de iubitul ei, Sergiu Piloff

Diana Pârvu a dezvăluit, marți, 3 noiembrie, că va deveni mămică pentru prima oară. Iubita lui Sergiu Piloff, realizatorul rubricii „Test de vedetă”, din cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, a făcut marele anunț în direct.

Invitată la o emisiune televizată, frumoasa vedetă a mărturisit că așteaptă un copil.

De ce a renunțat Diana Pârvu la televiziune

Diana Parvu este prezentatoarea care a plecat din televiziune pentru a învăța oamenii sa scape de frica de a vorbi în public. „Vorbitul în public este o artă. Nu întâmplător numele cursului este: Fă artă din discursul tău public. Ceea ce vreau să știe toată lumea este că frică de a vorbi în public se tratează, iar emoțiile sunt absolut normale. În 8 ani de televiziune am întâlnit mulți specialiști în diverse domenii care atunci când deschideam camera, efectiv se blocau.

Diana Pârvu, fosta prezentatoare TV

Am reușit mereu să îi ajut să transmită ceea ce își doreau, în materialele mele, și de aici mi-a venit ideea de a mă apucă de asta. Desigur, am fost încurajată atât de prieteni, familie dar și de cei pe care i-am întâlnit în drumul meu”, declara fosta prezentatoare meteo.

În perioada Stării de urgență, Diana chiar a oferit sesiuni online, gratuite, de Public Speaking: „Da, a fost o perioada grea pentru toată lumea și am vrut să ajut cu ceva, așa că am dat mai departe ceea ce știu. Ce pot să îți spun este că frică asta de a vorbi în public, din punctul meu de vedere, are la baza o lipsa de încredere în sine.

Însă cu tehnicile și exercițiile potrivite poți ajunge un vorbitor excepțional. Oricine poate face asta! Important este să vrei! De asemenea aș vrea să spun că vorbitul în public nu înseamnă doar dicție sau un discurs scris perfect. Cel mai important este cum transmiți mesajul prin limbajul non-verbal și pară-verbal. Practic limbajul verbal cântărește doar 5% într-un discurs”,spunea vedeta.