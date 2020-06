“Vorbitul in public este o arta. Nu intamplator numele cursului este: Fa arta din discursul tau public.

Ceea ce vreau sa stie toata lumea este ca frica de a vorbi in public se trateaza, iar emotiile sunt absolut normale. In 8 ani de televiziune am intalnit multi specialisti in diverse domenii care atunci cand deschideam camera, efectiv se blocau.

Am reusit mereu sa ii ajut sa transmita ceea ce isi doreau, in materialele mele, si de aici mi-a venit ideea de a ma apuca de asta. Desigur, am fost incurajata atat de prieteni, familie dar si de cei pe care i-am intalnit in drumul meu.”

In perioada Starii de urgenta, Diana chiar a oferit sesiuni online, gratuite, de Public Speaking: “Da, a fost o perioada grea pentru toata lumea si am vrut sa ajut cu ceva, asa ca am dat mai departe ceea ce stiu. Ce pot sa iti spun este ca frica asta de a vorbi in public, din punctul meu de vedere, are la baza o lipsa de incredere in sine.

Insa cu tehnicile si exercitiile potrivite poti ajunge un vorbitor exceptional. Oricine poate face asta! Important este sa vrei!

Deasemenea as vrea sa spun ca vorbitul in public nu inseamna doar dictie sau un discurs scris perfect. Cel mai important este cum transmiti mesajul prin limbajul non-verbal si para-verbal. Practic limbajul verbal cantareste doar 5% intr-un discurs. Asa ca la cursuri vom trecem prin tot ce inseamna un discurs, inclusiv redactare.

Prima intalnire va fi online pe 11 si 12 iulie. “