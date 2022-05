Diana Sar a fost victima unei relații toxice! Actrița face dezvăluiri din plan sentimental: “Nu aș mai tolera așa ceva niciodată“ | EXCLUSIV

In articol:

Diana Sar este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară. Publicul ei este format majoritar din tineri, care o urmăresc în număr foarte mare și pe rețelele sociale. Aceasta s-a făcut plăcută prin carisma, sinceritatea și naturalețea ei, lucru care îi aduce numeroase proiecte profesionale.

Diana Sar, mărturii despre fostul său iubit toxic

Dacă în ceea ce privește cariera, îi merge totul ca pe roate, se pare că în plan sentimental, Diana Sar nu este atât de norocoasă. Invitată în cadrul podcastului Roxana te dezbracă de secrete, moderat de Roxana Nemeș și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, actrița a povestit cu lux de amănunte prin ce a trecut atunci când era într-o relație toxică.

"Am fost într-o relație, am simțit, mi s-a confirmat că nu este potrivită pentru mine și greșeala a fost să continui să ignor. Greșeala a fost să nu întrerup, să trag de povești așa de mult. Sper că mi-am învățat lecția. Acest lucru s-a întâmplat acum puțin timp.(...) Nu aș mai tolera să simt că cineva încearcă să mă pedepsească doar ca să își recapete un loc de putere. Sunt sigură că asta s-a întâmplat de la niște frustrări pe care le are el. În momentul în care nu se discută despre noi, ci eu și tu și simt că sunt și atacată, nu aș mai accepta așa ceva." , a dezvăluit Diana Sar.

Diana Sar și marile ei pasiuni

De când se știe, Diana Sar a iubit tot ce înseamnă artă, fiind și foarte talentată. Actrița și-a adus aminte cu drag ce meserie voia să urmeze atunci când era mică, dar și care este activitatea care îi aduce cei mai mulți bani în casă.

"În situația mea, modellingul mă susține financiar, dar și ca actor poți face o grămadă de bani, aș putea spune uneori mai mulți bani decât modelele. Când eram mică îmi doream să fiu veterinar. Îmi plăceau foarte mult animalele, îmi doream foarte mult să am unul și apoi când am mai crescut puțin, voiam să reprezint România la olimpiadă că am făcut atletism de performanță 8 ani și cam pe la 12 ani, asta îmi doream. La 15 ani s-au schimbat direcțiile.", a mărturisit Diana Sar, în podcastul Roxanei Nemeș.