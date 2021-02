In articol:

Diana Șoșoacă, actuală senatoare independentă și fosta senatoare AUR, s-a alăturat grevei minerilor din Valea Jiului. Omul politic a mers și a transmis LIVE toată scenă și a avut cuvinte dure la adresa Guvernului și președintelui României.

Diana Șoșoacă, alături de la minerii din Valea Jiului

Sâmbătă, 20 februarie, Diana Șoșoacă a ajuns la mina Lupeni, unde în continuare minerii protestează.

Fosta senatoare AUR a avut cuvinte dure pentru Guvernul României.

„România, în stradă! Deja nu se mai poate, bătaia de joc și furtul din averea națională de către acești politicieni trebuie să înceteze. Trebuie să recuperăm România. România e furată pas cu pas de un președinte care ne-a vândut puterilor străine. Iohannis, demisia! Cîțu afară! Aici trebuia să fii, nu să anunți că s-a terminat greva. (…) Domnul Cîțu dorește să vândă tot ce mai e în România”, a declamat Diana Șoșoacă în timpul unei transmisiuni live pe Facebook.

Totodată,

după un marș prin centrul orașului, Diana Șoșoacă a ajuns la mina Lupeni. Acolo, femeia a încercat să intre în mină, dar nu a fost lăsată.

Diana Șoșoacă s-a alăturat grevei minerilor din Valea Jiului! Fosta senatoarea AUR a vrut să intre în mină: "România, în stradă!"[Sursa foto: Facebook]

„Știți de ce nu m-au lăsat să intru? Pentru că așa am putut să aflu tot. Eu nu știu cine n-ar putea să plângă când vezi ce-i acolo. Nu mi-am închipuit vreodată că există atâta durere în oameni și autoritățile să nu ia atitudine. Domnule… pentru 1.700 lei ca să te duci 250 de metri sub pământ ca să trăiască cine? (…) Niște mizerabili care sunt la putere. Nu și-au văzut familiile. Unul are nevasta gravidă, nu știe nimic despre ea, sunt șase oameni internați. Aerul e atât de rarefiat acolo… Minerii nu vor renunța. Mă duc să le iau vitamine. Unde-s toți? Aici trebuia să fie tot guvernul și parlamentul României”, a mai spus senatoarea.

În continuarea, senatoarea i-a îndemnat pe oratci să nu poarte mască de protecție și să nu păstreze distanțarea socială.

„De aici, din Valea Jiului, începe eliberarea. Vă spun că începe marea eliberare. Nu numai Guvernul trebuie să cadă, mai e un președinte și un abuzator suprem, Raed Arafat, dușmanul românilor și dacă nu va rezolva problemele de ce nu v-ați lua și voi o aprobare de la Primăria Capitalei să manifestați pașnic? Că ei știți ce zic de voi, da? Să protestați în fața lui Cuțu-Cuțu”,

a mai spus senatoarea.

Diana Șoșoacă s-a alăturat grevei minerilor din Valea Jiului! Fosta senatoarea AUR a vrut să intre în mină: "România, în stradă!"[Sursa foto: Facebook]

Protestul minerilor din valea Jiului a continuat și sâmbătă dimineață, după ce aceștia au decis să protesteze pentru că nu și-au primit salariile la timp. Greva a continuat în subteran, iar la momentul actual starea de sănătate a acestora este monitorizată.