Diana Șoșoacă, victima unei tentative de asasinat! Senatoarea face acuzații grave: „Eu cu fetița mea am fost...”

Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante în cadrul unei emisiuni televizate! Fosta membră a partidului AUR a dezvăluit că a fost victima unui tentativ de asasinat. Totul a avut loc în luna augut a anului trecut, în timp ce senatoarea se afla în mașină alături de fiica ei.

Politiciana a mărturisit că atacul a însemnat o amenințare la adresa ei și familiei sale.

„Le mulțumesc oamenilor din jurul meu- cum spuneți voi, sursele- care m-au ajutat și mă ajută. Inclusiv în interiorul instituțiilor și ministerelor sunt oameni care ne-au ajutat cu informații pe care le-am folosit în instanță, anul trecut, împotriva amenzilor.

Niciodată nu-i voi trăda pe acești oameni, pentru că efectiv și-au pus pielea-n băț ca să ajute un popor, iar repercusiunile asupra lor sunt cumplite... Ei nu mai au ce să-mi facă mie acum, pentru că am căpătat o notorietate atât de mare.

Fac o paranteză: anul trecut, eu cu fetița mea am fost răsturnate într-un canal de beton. Ne-au răsturnat cu mașină cu tot, pe o vreme ploioasă. Anul trecut, în august. Tocmai ca amenințare. Mie mi s-a intrat în casă, mi s-au tăiat toate firele", a povestit Diana Șoșoacă.

Motivul pentru care Diana Șoșoacă nu va face plângere împotriva atacatorilor

După ce a supraviețuit accidentului, Diana Șoșoacă a povestit că aceleași persoane care ar fi încercat să o ucidă i-au vandalizat și casa. Politiciana a mărturisit că nu va face plângere pentru că nu are încredere în instituțiile statului. Mai mult decât atât, senatoarea știe exact cine i-a vandalizat casa.

„După ce au văzut că am supraviețuit accidentului, mi-au intrat în casă, mi-au tăiat tot ce am avut eu la televizor. Mi-am găsit cărțile date pe jos. S-a umblat peste tot. Mi se transmite când am discuții, ce discut în casă. Eu știu cine mi-a intrat în casă. Îi aștept la cotitură. Știu că instituțiile statului sunt disfuncționale(...)

Nu voi face plângere pentru că nu am încredere nici în Poliție, nici în Parchet. Aceste instituții sunt disfuncționale. Primesc ordine, în cea mai mare parte, de la ăștia de sus”, a adăugat fosta senatoare AUR.