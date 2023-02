Diana Șucu, dărâmată de problemele de sănătate ale fiului său! Jurnalista, mărturisiri cutremurătoare: „Este o boală care omoară părintele, copilul se vindecă”

In articol:

Diana și Dan Șucu sunt căsătoriți de mai mulți ani și au împreună doi băieți, Dan Matei, în vârstă de 16 ani, și Pentru Andrei Cristian, care are 14 ani.

Omul de afaceri și fosta prezentatoare TV au o familie fericită și se bucură de viața pe care o trăiesc împreună.

Puțină lume știe însă că, în trecut, aceștia au trecut prin clipe cumplite când unul dintre copiii lor s-a îmbolnăvit.

Soția lui Dan Șucu a fost extrem de afectată de afecțiunea pe care a avut-o fiul său. [Sursa foto: Captură YouTube]

Boala autoimună a fiului, coșmar pentru Diana Șucu: „Nici astăzi nu cred că suntem suficient de vindecați”

Totul s-a petrecut când unul dintre cei doi fii ai cuplului era mic. Acesta a dezvoltat o boală autoimună care le-a dat fiori reci celor doi părinți celebrii ai acestuia.

„După ce am născut, unul dintre băieții noștri a avut o problemă de sănătate care a ținut un an de zile, de la 3 la 4 ani. Din fericire s-a vindecat. El s-a vindecat într-un an de zile, noi ne-am vindecat în trei. Este o boală care omoară părintele, copilul de vindecă. Este o boală ca varicela, apare și dispare. Ține trei luni, șase luni, nouă luni sau un an. La noi a ținut un an. A debutat în urma unui vaccin pe care l-am făcut în septembrie. Acum nici nu se știe de la ce a făcut purpura idiopatică. Este o boală autoimună, rămâi fără trombocite. Noi când ne-am dus la spital cu el, copilul nu avea decât 5.000 de trombocite. Ulterior, când am început să vorbesc despre problema asta, am găsit foarte mulți părinți care nu știau că trec prin așa ceva. Semnele sunt foarte clare: vânătăi de la genunchi în jos, unde zona este foarte vascularizată și la nivelul epidermei mici vânătăi. S-a vindecat și acum este fotbalist”, a povestit Diana Șucu, în cadrul unei emisiuni TV.

Chiar dacă băiatul s-a vindecat iar acum este perfect sănătos, fosta prezentatoare TV consideră că atât ea, cât și partenerul său de viață au rămas cu o sensibilitate pentru copiii bolnavi.

„Nici astăzi nu cred că suntem suficient de vindecați. De acolo și sensibilitățile lui Dan. De fiecare dată când veneau copii cu probleme el avea lacrimi în ochi. Și acum când îmi aduc aminte, cred că aș putea să plâng la comandă, deși eu nu sunt deloc o fire plâ ngăcioasă”, a mai afirmat Diana Șucu.

Diana Șucu [Sursa foto: Facebook ]

