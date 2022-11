Dică a dat cărţile pe faţă, după plecarea de la FCSB! "Eu nu beau bere cu jucătorii"

In articol:

Nicolae Dică a rezistat doar trei luni în al doilea său mandat la FCSB. A reuşit să califice echipa în grupele Conference League, dar în campionat, lucrurile nu au stat deloc bine. La aproape o lună după ce s-a despărţit de echipa roş-albastră, Dică a explicat de ce nu a reuşit să se facă plăcut de către jucători şi

Nicolae Dică, despre tensiunile de la FCSB

de ce atmosfera din cadrul lotului nu era perfectă.

Imediat după ce Nicolae Dică "a divorţat" de FCSB, mai mulţi jucători au părut încântaţi că au scăpat de antrenorul în vârstă de 42 de ani. Andrei Cordea a fost unul dintre ei. Imediat după victoria cu Rapid, mijlocaşul a declarat că "vestiarul e acum o familie". Dică a comentat acum la rece situaţia de la FCSB şi a făcut referire la atmosfera din cadrul lotului.

"Atmosfera din vestiar o fac jucătorii. Eu nu vin în vestiar să vin să dansez, să beau bere cu jucătorii. Ei trebuie să facă atmosferă. Dar eu am reușit să duc echipa în Europa după cinci ani, nu a dus-o altcineva. Sau a dus-o cineva de sus? (n.r. - gesticulează teatral) O fi făcut și Dică ceva pe la cluburile alea pe la care a fost... Am avut trei luni în care am reușit să facem o performanță!", a declarat Dică la GSP Live.

Dică a recunoscut că a fost prea dur cu jucătorii

Nicolae Dică este adeptul unei discipline de fier. Pe acelaşi principiu a mers şi la FCSB, unde nu toată lumea a fost de acord cu practicile sale. "Ca jucător, am realizat totul pe disciplină și pe muncă. Ca antrenor, vreau să se întâmple același lucru. Nu mă voi abate de la asta. Îmi place ce a făcut selecționerul Camerunului, l-a trimis pe Onana acasă fiindcă nu a respectat anumite lucruri.

Așa se poate face performanță, cu disciplină. și muncă. Dacă atitudinea mea i-a îndepărtat pe jucători? E posibil orice! Dar tu, ca jucător, ești plătit să vii acolo și să te antrenezi. Tu trebuie să te antrenezi pentru tine, nu pentru mine sau pentru altcineva", a mai spus Dică.

Totuşi, fostul antrenor al lui FCSB a recunoscut că uneori a exagerat cu disciplina şi că în unele momente a fost prea dur cu jucătorii. "Poate că am fost prea dur în unele momente. De exemplu, după meciul din Belgia, cu Anderlecht (n.r.- încheiat 2-2), am ținut o ședință mai dură cu jucătorii, deși făcuserăm un joc bun acolo.

Veneam după patru meciuri câștigate, făcuserăm un joc bun cu Anderlecht și știam că urmează un meci greu, cu U Cluj. Am vrut să-i capacitez pe jucători, să nu intervină automulțumirea. M-am adresat lor la modul general, nu individual", a declarat Dică la GSP Live.

Nicolae Dică a condus-o pe FCSB din luna iulie până pe 1 noiembrie. Din 23 de meciuri cu el pe bancă, FCSB a câştigat 9, 7 meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 7 partide au fost pierdute.