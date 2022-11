Dică, atac la Gigi Becali: "Am adus 20 de milioane în club, nu sunt aşa de slab". Nu l-a iertat nici pe Şumudică

In articol:

Nicolae Dică şi-a dat demisia de la FCSB, după înfrângerea cu U Cluj. Gigi Becali a spus după finalul meciului de pe Cluj Arena că antrenorul este principalul vinovat pentru rezultatele modeste şi pentru jocul slab al echipei, declaraţii care l-au făcut pe Dică să renunţe la postul de antrenor al roş-albaştrilor.

Răspunsul lui Dică pentru Gigi Becali

Mariajul dintre Nicolae Dică şi FCSB s-a încheiat prematur, după criticile pe care Gigi Becali i le-a adus antrenorului. Dică a anunţat că nu şi-ar fi dat demisia dacă patronul nu ar fi făcut acele declaraţii, apoi a trecut la atac.

"De 22 de ani, nu am văzut așa ceva. Aici nu poți să mai cerți vreun jucător. Dacă cerți unul, doi, trei, are omul dreptate, dar dacă cerți toată echipa, înseamnă că e antrenorul. E vina antrenorului", declara Gigi Becali, după U Cluj- FCSB 2-1. După ce a semnat rezilierea contractului, Dică i-a dat replica lui Becali.

" Dacă nu spunea Gigi Becali acele lucruri, rămânem să câştig cu Rapid şi plecam. Era ambiţia mea să bat. Şi în Europa am reuşit, că am avut ambiţia asta. Voiam să las echipa în zona de play-off. Simţeam că nu mai sunt ok acolo.

Puteţi pune titlul: Nicolae Dică, un an şi opt luni la Steaua, 20 de milioane de euro, primăvara europeană în primul mandat, 14 milioane, acum şase milioane în al doilea mandat. Dică, 20 de milioane. Cu Nicolae Dică cred că aţi câştigat bani, atunci nu sunt aşa de slab. ", a declarat Nicolae Dică la Orange Sport.

Şumudică a intrat şi el în vizorul lui Dică

Marius Şumudică a exclus din start revenirea în SuperLiga, la FCSB, dar a comentat în stilul caracteristic situaţia de la clubul patronat de Gigi Becali. Antrenorul lui Al Raed nu s-a ferit să îl critice pe Nicolae Dică. "Nu m-a mirat schimbarea. FCSB nu are rezultate în momentul de față. Probabil că Gigi Becali a fost destul de îngăduitor și a așteptat destul de mult. Când pierzi două meciuri cu 5-0, cu Silkeborg, e o rușine și un mare semnal de alarmă. Gigi Becali avea toate argumentele, ca patron, să facă o schimbare", declara Şumudică la PRO Arena.

Pe Dică l-au deranjat teribil afirmaţiile lui Şumudică şi i-a dat replica. "Eu m-am născut lider. Am fost şi ca jucător, şi ca antrenor. Am avut şi rezultate ca antrenor până la vârsta asta şi o să am în continuare. Asta e părerea lui Şumudică, alţi mari antrenori ce trebuiau să facă? Sa nu mai urce în autocar că am luat bătaie în Champions League? Sunt nişte declaraţii date aşa ca să ne ca să ne aflăm în treabă. Să mă apuc să vorbesc de domnul Şumudică... ce rezultate are, pe unde e?", a declarat Dică la Orange Sport.

Nicolae Dică şi-a început al doilea mandat la FCSB la finalul lunii iulie şi şi-a dat demisia luni, după înfrângerea cu U Cluj, scor 1-2. Cu Dică la cârmă, FCSB s-a calificat în grupele Conference League, unde a obţinut doar două puncte. În cele 23 de meciuri cu Dică antrenor, FCSB a obţinut 9 victorii, 7 remize şi a pierdut de 7 ori.