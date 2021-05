Dieta minune cu care Minodora a slăbit 40 de kilograme. Artista a dezvăluit secretul siluetei sale

In articol:

Minodora a slăbit miraculos în ultima perioadă și se declară extrem de fericită că a reușit să ajungă la kilogramele dorite. În cadrul unui interviu, artista a spus ce dietă a ținut de a reușit să slăbească 40 de kilograme.

Dieta minune a Minodorei. A slăbit 40 de kilograme

În vârstă de 43 de ani, Minodora susține că a reușit să ajungă la silueta mult dorită. De la 100 de kilograme, artista a reușit să ajungă la 60 de kilograme. Întregul proces a durat cam doi ani, timp în care a respectat un regim alimentar și a făcut sport.

Citeste si: Minodora, probleme cu soțul din cauza Lorei?! Cântăreața l-a amenințat în direct: „Îl omor!”

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate. Eram la un pas să fac diabet, iar operaţia de tăiere de stomac te ajută cu diabetul. Am fost foarte, foarte aproape, grăsimea nu aduce nimic bun niciodată, acum am scăpat, mai iau vitamine', a spus Minodora.

În anul 2017, Minodora și-a făcut operație de micșorare a stomacului, dar după spusele ei, apetitul nu i-a scăzut drastic. Ba chiar mai mult, recunoaște că s-a îngrașat după intervenție.

Minodora[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Minodora a slăbit 38 de kilograme și arată incredibil! Imaginile cu ea de la mare au făcut senzație

„Eu am stomacul tăiat prin operaţia de gastric sleeve din 2017. Însă vreau să se ştie foarte clar de la o persoană care a trecut prin aşa ceva. Operaţia de tăiere de stomac nu îţi taie pofta de mâncare! Doar că nu mai poţi mânca o perioadă la fel de mult. După care dacă tot mănânci, mănânci stomacul se măreşte din nou, pentru că este elastic, ca un balon. După operaţie am pus într-un an şi jumătate peste 5 kilograme. Nici nu am apucat să se facă procesul de slăbire. Eu am pornit de la 100 de kilograme şi acum am 62! Întotdeauna am fost capricioasă şi am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuia să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese. Stomacul fiind foarte mic… Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri şi nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru. Mănânc 4-5 guri, m-am săturat şi peste 2 ore îmi este iar foame’, spunea Minodora.