Din 29 august, „Bravo, ai stil! Celebrities” continua cu noi editii, la Kanal D!

Show-ul se va continua exact de la momentul la care isi luase, pentru un timp, ramas bun de la public, din cauza pandemiei.

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului, si juratii emisiunii, Raluca Badulescu, Catalin Botezatu si Maurice Munteanu, sunt gata sa revina in fata publicului, cu forte proaspete, iar concurentele sunt mai determinate ca niciodata sa demonstreze ca merita titlul de Cea mai stilata femeie din Romania.

„Suntem foarte bucurosi sa revenim in casele telespectatorilor, ne-a fost foarte dor de publicul nostru, de concurente, de echipa minunata de la <Bravo, ai stil! Celebrities>. Este clar ca toamna aceasta se numara tinutele cele mai inspirate! Suntem plini de energie si gata sa va oferim un adevarat spectacol si cele mai interesante si utile sfaturi stilistice. Concurentele noastre sunt minunate si extrem de ambitioase, asadar se anunta o lupta plina de surprize!”, a declarat Ilinca Vandici.

Cele noua concurente ramase in competitia stilistica de la „Bravo, ai stil! Celebrities” sunt: Deea Codrea, Oana Radu, Andreea Tonciu, Theo Rose, Alexandra Ungureanu, Cristina Siscanu, Bianca Rus, Calina Dumitrescu si Raluca Tanase. Acestea isi vor pune in continuare la bataie creativitatea, cunostintele in materie de stil, dar si cele mai bune argumente atunci cand isi vor compune si apoi prezenta tinutele in platoul „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Nu pierdeti, incepand din 29 august, de la ora 22:00, continuarea celei mai frumoase competitii, „Bravo, ai stil! Celebrities”. Reamintim ca emisiunea prezentata de Ilinca Vandici va fi difuzata de miercuri pana sambata, de la ora 22:00, la Kanal D.