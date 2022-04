Din ce-a ajuns acum să facă bani în România frumoasa Yulia, ucraineanca ajutată în benzinărie cu 200 de lei

In articol:

Yulia Chernitskaya, ucraineanca care a fost ajutată într-o benzinărie din România, cu 200 de lei, a reușit să își găsească un loc de muncă. Deși inițial a locuit într-un hotel din București, tânăra s-a mutat în Brașov, acolo unde lucrează acum ca și antrenor de fitness.

Citeste si: De teamă că va fi ucisă în război, o mamă din Ucraina a recurs la un gest disperat. Cum a vrut să-și ajute fiica, în cazul în care micuța ar rămâne orfană

Yulia: "Lumea este foarte mică și omenia trebuie păstrată mereu!"

Yulia Chernitskaya a devenit cunoscută în presa din România, după ce un bărbat mai în vârstă i-a dat 200 de lei când i-a văzut numărul de înmatriculare, într-o benzinărie din Moieciu. Povestea a devenit virală în mediul online, iar tânăra a recunoscut că și alte persoane s-au oferit să o ajute.

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

Impresionată de modul în care a fost primită în țara noastră, ucraineanca a ținut să le mulțumească tuturor pentru sprijinul acordat, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare: "Azi dimineață am întâlnit o persoană minunată în lift, care m-a văzut în presa locală și mi-a spus că ajută ucrainenii prin asociația sa. Vă mulțumesc! Lumea este foarte mică și omenia trebuie păstrată mereu, indiferent de statutul social și situația financiară. Toți românii sunt foarte săritori! Mulțumesc tuturor!", a scris Yulia Chernitskaya, pe contul ei de Facebook.

Yulia Chernitskaya [Sursa foto: Facebook]

Yulia s-a angajat ca antrenor de fitness, în Brașov

Yulia a avut parte și de schimbări pozitive, de când a fugit din calea războiului. Ucraineanca, în vârstă de 36 de ani, a reușit să-și găsească un loc de muncă în Brașov. Ea lucrează ca antrenor, în cadrul unei săli de fitness: "Timpul a fost întotdeauna cea mai prețioasă resursă a omului. Iar acum, pentru mine, fiecare oră din viața mea în afara casei este un chin. Mi se pare o eternitate și nu vreau să mă înrădăcinez în altă țară. Retrăiesc această perioadă ca într-un vis. Aștept până când pot pleca acasă. Toată lumea îmi spune pe șleau: 'O să dureze câțiva ani să se refacă, unde poți să lucrezi acolo?' De ce mă aflu în România și nu în Marea Britanie sau Canada?

Citeste si: Povestea lui Iuri, copilul care a ajuns singur în România, după ce părinții lui au fost uciși în Ucraina în aceeași zi

Pentru că sunt la granița cu casa. Sunt în apropiere. Este mai ușor din punct de vedere moral pentru mine. Știți când mi-a fost ușor? În primele zile, știam că suntem în siguranță, dar nu credeam că va fi atât de greu. În fiecare zi, acest sentiment devine mai puternic. Pe 5 aprilie se împlinește o lună de când am plecat din Ucraina. Pentru mine este o eternitate. Am luat decizia de a mă muta mai aproape de locul de muncă. Am luat decizia de a închiria o locuință. Trăiesc pe cont propriu de când aveam 16 ani.", a scris Yulia, pe rețelele de socializare.

Yulia Chernitskaya [Sursa foto: Facebook]