Din ce a ajuns să facă bani Daniela Crudu, după ce s-a retras din televiziune! Câștigă sume impresionante din asta

A trecut ceva timp de când Daniela Crudu s-a retras de pe micile ecrane, dar bruneta o duce la fel de bine pe plan profesional. Fosta asistentă TV are zeci de contracte care îi aduc sume impresionante în conturi.

Cu ce se ocupă Daniela Crudu în prezent?

În ultimii ani, Daniela Crudu a decis să stea departe de lumina reflectoarelor. Dacă pe vremuri făcea senzație pe micile ecrane, acum bruneta pare să se fi focusat serios pe carieră. Fosta asistentă TV face bani frumoși din contracte de imagine. Printre firmele care o caută pentru colaborări se numără cele din domeniul produselor de înfrumusețare, dar și din domeniul jocurilor de noroc.

Daniela Crudu [Sursa foto: Facebook]

Daniela Crudu ar câștiga nu mai puțin de 8.000 de euro lunar, de pe urma unui contract pe care îl are cu o casă de pariuri din Rusia: "Am contracte de imagine. Nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc." , a declarat Daniela Crudu, potrivit playtech.ro.

Daniela Crudu și Mihai Costea, pe vremea când formau un cuplu

Daniela Crudu a avut o relație controversată cu fotbalistul Mihai Costea

Daniela Crudu a avut, de-a lungul timpului, relații cu mai mulți bărbați din showbiz-ul românesc. Unul dintre ei a fost chiar fotbalistul Mihai Costea. Bruneta și sportivul au format un cuplu în perioada 2011-2015, pe vremea când acesta activa la FCSB.

Deși au trăit o iubire care a ținut mult timp primele pagini ale ziarelor, se pare că monotonia a reușit să îi despartă: "Între noi devenise monotonie. Chiar am avut o relație serioasă, ea a renunțat la multe lucruri pentru mine, iar eu nu am renunțat la ea deși poate îmi era mult mai bine în fotbal. Ea s-a transformat în fată de casă și îmi plăcea mai mult cum era înainte.", a povestit Mihai Costea, pentru cancan.ro.