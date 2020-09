Brigitte si Florin Pastrama sunt un cuplu de anul trecut

Cu toate acestea, pare-se, Brigitte și Florin Pastramă nu duc lipsă de lichidități, ba chiar mai mult, cei doi au început filmăruile pentru un reality-show în care dezvăluie opulența în care trăiesc.

La începutul acestui an, Brigitte și Florin Pastramă au deschis o shaormerie, în zona Fundeni a Capitalei, afacere care a pornit cu dreptul, chiar dacă doar primele câteva luni au fost rentabile, ulterior intervenind starea de urgență și de alertă cauzată de pandemia de coronavirus, iar lucrurile, așa cum s-a întâmplat în cele mai multe cazuri, au început să meargă pe o pantă descendentă. "Am considerat că e cel mai bine pentru noi să valorificăm aceste spaţii, nu să le dăm altora spre închiriere. Am făcut şaormerie în spaţiul vechi şi deocamdată e foarte bine. Eu şi Florin ne ocupăm, am angajat doi băieţi care se pricep să facă shaorma şi am adus un preparat de la mine de acasă, din Timişoara. Se numeşte pleşcaviţă şi e de vită, mai exact din pulpă de viţel. Un meniu cu şaorma medie şi suc la doză costă 15 lei, iar un meniu cu pleşcaviţă, cartofi pai şi suc costă tot 15 lei. Băieţii fac şi pizza, iar meniul cu suc costă şi el 15 lei. Ne dăm tot interesul să fie bine”, spunea Brigitte Pastramă, la deschiderea fast-food-ului din zona Fundeni.

Evident, odată cu intrarea în pandemie, încasările uriașe au scăzut, iar afacerea a început să meargă la un minimum. Dar, probabil, Brigitte și Florin Pastramă speră să o resusciteze, mai ales că ea este obișnuită să o ia de la capăt, în nenumărate rânduri. De altfel, afacerea cu shaormerie vine după ce, anul trecut, în 2019, a fost nevoită să pună lacăt afacerii cu haine de firme pe care o avea într-un mall din Nordul Capitalei, afacere care i-a adus pierderi, susținea ea, de 100.000 de euro din momentul în care a intrat în reality-show-ul Ferma, locul în care și-a cunoscut actualul soț, pe Florin Pastramă.

Brigitte Pastramă, afaceri cu locuri de joacă pentru copii

În altă ordine de idei, afacerea care, de-a lungul timpului, a mers, fiind deschisă de mai mulți ani, este cea cu un loc de joacă pentru copii, afacere care, acum, a fost resuscitată, din momentul în care restricțiile cu privire la organizarea de evenimente s-au mai relaxat în contextul pandemiei de coronavirus. De altfel, de-a lungul timpului, în respectivul loc de joacă deținut de Brigitte Patramă au avut loc petreceri care mai de care mai mediatizate ale copiilor unor vedete din România. Mai mult, acolo, spațiile sunt împărțite între locuri de joacă pentru copii, salon de evenimente și o arenă laser tag.

WOWbiz.ro a relatat, în 2019, că Brigitte a intrat în atenţia Servicului de executare silită al ANAF. Brigitte are un salon în care organizează evenimente pentru copii, care îşi derulează activitatea prin intermediul firmei „Mondo Kids Expert SRL”. Numele „Mondo Kids Expert SRL” apare pe o listă întocmită de ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice-Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice-Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice. Pe numele „Mondo Kids Expert SRL” a fost emisă o somaţie/titlu executoriu care este datată 2 februarie 2019.

Brigitte Sfăt și-a vândut vila din Timișoara

Ieșită din căsnicia cu Ilie Năstase cu câteva imobile, unele dobândite de-a lungul timpului, altele în urma afacerilor pe care le-a făcut în timpul mariajului cu celebrul tenisman, Brigitte Pastramă a decis să renunțe la vila din Timișoara, casa cu pricina reușind să o vândă cu o sumă impresionantă: 200.000 de euro. Mai mult, pare-se, Brigitte Sfăt vrea să își vândă și restaurantul pe care îl deține în Timișoara, suma cerută fiind de peste 300.000 de euro. “De vânzare spaţiu comercial (care a funcţionat ca restaurant de lux) în zona Fabrica de Bere Timişoara. Suprafata utilă este de 200 m2, incluzând bucătăria şi anexele. Are grup sanitar pentru clienţi şi separat, pentru personal. Curte interioară de 40 m2. Zona bucătăriei este placată în inox şi podea tarkett. De asemenea dispune de curent trifazic iar instalaţiile au fost refăcute şi clădirea renovată în totalitate. Salonul principal are şemineu deschis, funcţional, iar pe întreaga suprafaţă este parchet din lemn masiv aflat în condiţii excelente. Clădirea este poziţionata pe colţ, fiind foarte vizibilă. Locaţia se vinde nemobilată. S-au făcut demersuri pentru transformare în Spatiu cu altă Destinaţie. Preţ negociabil 330.000 euro”, se scria în anunțul care era încă valabil în luna mai a acestui an

Brigitte și Florin Pastramă, căsnicie controversată

Brigitte se află la a patra căsnicie. Primul ei soț, cel care i-a lăsat afacerile din Timișoara pe mână, Octavian Sfăt, a murit în 2002, alături de care are un copil, pe Robert. Nu a trecut prea mult timp și Brigitte s-a cuplat Ovidiu Torj, având o căsnicie care a durat din 2006 până în 2010 și din care a rezultat fiica vedetei, Sara. În 2013, Brigitte a decis să se mărite din nou, soțul ei fiind fostul mare tenismen Ilie Năstase, de care a divorțat după cinci ani. Când vine vorba de căsnicii, Florin Patramă pare mult mai puțin experimentat, mariajul lui cu Brigitte fiind primul. Brigitte și Florin Pastramă s-au căsătorit pe 7 iulie 2019, la un salon de lux din Capitală, după ce s-au îndrogostit la ”Ferma”.