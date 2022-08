In articol:

Din ce face avere Dan Bilzerian. Cine este excentricul milionar, care își afișează viața de milioane pe rețelele de socializare. Dan Bilzerian este un om de afaceri cunoscut în domeniul în care activează și bărbatul râvnit de o mulțime de femei.

Dan Bilzerian este unul dintre milionarii excentrici de pe Instagram

Din ce face bani acesta și ce avere are.

Celebrul milionar își etalează viața luxoasă și averea de invidiat pe rețelele de socializare. Postările în care se afișează cu cele mai frumoase domnișoare, în cele mai exotice locații sau în cele mai scumpe boliduri, strâng milioane de aprecieri și comentarii în care fanii îl felicită pentru munca depusă pentru a ajunge în acest punct al vieții, dar și persoane invidioase pentru excentricul postat.

Dan Bilzerian s-a născut în Florida, în Tampa Bay. A făcut parte din armata americană, în care s-a înrolat în 1999, însă a fost dat afară din cadrul militar după ce a avut un conflict aprins cu unul dintre superiorii săi.

Ce avere are Dan Bilzerian [Sursa foto: https://www.instagram.com/danbilzerian/]

Dan Bilzerian este un jucător profesionist de poker în vârstă de 41 de ani, un bărbat mult râvnit de domnișoarele care îl urmăresc.

Jucătorul american este cunoscut pentru modul în care alege să-și cheltuiască averea dobândită, dar și pentru afacerile care l-au propulsat în lumea publică.

Jucătorul de poker se laudă cu un profil de Instagram de 33 de milioane de urmăritori, pe care îi încântă cu postări din cele mai etalate și excentrice. Dacă nu v-ați convins deja că Dan Bilzerian are o viață de invidiat, trebuie să citiți în continuare averea exactă pe care o are, dar și afacerile din care a obținut această sumă fabuloasă din cont.

Din ce face bani Dan Bilzerian

Numit și "Regele Instagramului", Dan Bilzerian are o avere estimată la peste 200 de milioane de dolari. Este un investitor, actor și jucător de poker care se autointitulează „Bill Gates al pokerului“.

"Dacă te uiți la poker ca la o afacere, aș spune că sunt Bill Gates. Am câștigat peste 50 de milioane de dolari jucând poker. Cine dracu a mai făcut asta?!“, a declarat în urmă cu trei ani Dan Bilzerian.



Ce avere are Dan Bilzerian [Sursa foto: https://www.instagram.com/danbilzerian/]

În 2013, abilitățile sale de jucător de poker i-au adus peste 10 milioane de dolari dintr-un singur foc. Un an mai târziu, Dan Bilzerian a înregistrat un câștig de 50 de milioane de dolari pe toată perioada anului. Cu toate că cifrele au fost mereu pe plus într-o perioadă fabuloasă din viața lui, milionarul a și pierdut la poker, mai exact 3,6 milioane de dolari.



"Odată mi-am pierdut toți banii. Am vândut niște arme, am transformat 750 de dolari în 10.000 de dolari, am zburat la Vegas, am transformat 10.000 în 187.000 de dolari“, povestea Dan Bilzerian.

A jucat poker cu mai marele nume din acest domeniu, cum ar fi Tobey Maguire, Nick Cassavetes și Mark Wahlberg. Datorită succesului și câștigurilor, bărbatul a fost comparat cu Hugh Hefner.

sursă: ro.mehvaccasestudies.com