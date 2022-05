Din ce-și câștigă Cosmin Seleși existența după plecarea de la TV: ”Nu a fost ușor”. Vedeta a spus cu ce se ocupă acum, la 44 de ani

In articol:

Timp de zece ani, Cosmin Seleși i-a fost partener de emisiune Alinei Pușcaș, însă, când nimeni nu se aștepta, actorul și-a luat ”adio” de la lumea televiziunii, locul său fiind ocupat acum de Pepe.

Faptul că nu mai apare pe micul ecran nu l-a făcut pe Cosmin Seleși să renunțe la cariera de artist, ci dimpotrivă.

Acum vedeta se concentrează mai mult pe visurile sale.

Cosmin Seleși și-a făcut formație și cântă prin țară

Recent, în cadrul unui interviu, după zece ani petrecuți la cârma aceleiași emisiuni TV, Cosmin Seleși a schimbat macazul și a ajuns să cutreiere țara în lung și în lat în postura de cântăreț și actor.

Pe lângă piesele de teatru în care joacă, vedeta a investit într-un proiect muzical de suflet.

Astfel, vedeta a pus bazele propriei formații, iar acum, alături de colegii săi, mulți la număr, cântă și îi încântă pe românii îndrăgostiți de muzica veche românească.

” Cântăm la nunți, petreceri și cumetrii. Iar rețeta propusă de noi chiar funcționează. Suntem 11 în total, cu mine în formație completă. Nu a fost ușor să-mi găsesc partenerii, din diverse motive și pretenții, de ambele părți. Mă bucur însă că am reușit să-mi duc la capăt acest proiect, la care lucrez de nouă sau zece ani”, declară Cosmin Seleși, notează Playtech.

Atunci când a început proiectul său de suflet, Cosmin Seleși spune că a mizat pe cea mai arzătoare dorință a sa, iar acum, încântat peste măsură, culege roadele.

Ascultătorii săi sunt de toate vârstele, iar repertoriul pe care-l pune în aplicare este unul variat, dar care a avut mereu succes.

Și asta pentru că, reorchestrate sau nu, Seleși cântă acum piese de la artiști celebri, precum: Anda Călugăreanu, Dan Spătaru, Gabriel Cotabiță, Mirabela Dauer sau Pasărea Colibri.

„Am mizat aproape totul pe muzica românească a anilor `80, `90 și 2000. Am crezut că muzica asta poate spune și tinerei generații și am reușit să câștig pariul cu mine însumi. Din lista noastră de melodii nu lipsesc o serie de șlagăre cu un impact formidabil de mare și astăzi. Pe alocuri am și reorchestrate unele piese, cu ajutorul celor din Cosmin Seleși Orchestra, dar în mare e vorba despre zeci de piese clasice care îmi sunt la fel de dragi ca atunci când le-am auzit prima dată”, mai spune fostul prezentator.

Deși plecarea din televiziune i-a mai luat din vizibilitatea națională de care se bucura, pe plan financiar, Cosmin Seleși spune că o duce foarte bine. În ciuda restricțiilor pandemice, deși anul este abia la jumătate, fostul coleg al Alinei Pușcaș și orchestra sa au deja în palmares zeci de evenimente programate.

”Acum doi ani, cu pandemia asta, am avut vreo 20 de evenimente anulate. În prezent, am reușit să găsim aproape 25 de evenimente la care vom cânta anul acesta. Și nu suntem nici măcar la jumătatea anului. Fiindcă muzica noastră e valabilă oricând. Și vara, și toamna, și iarna! Oricând!”, a mai adăugat Cosmin Seleși.