Din ce trăiește fosta soție a lui Mădălin Ionescu? La 45 de ani, Mihaela face furori în mediul online! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Mihaela Coșerariu, fosta soție a lui Mădălin Ionescu este singură și pare destul de fericită.

A făcut școala de jurnalism dar nu a vrut să audă de televiziune

La 10 ani de la divorțul de Mădălin Ionescu, femeia nu a reușit să-și mai găsească jumătatea dar a avut câteva relații. Doar că nu sa legat mai nimic.

Mulți dintre cei aproape 5.000 de urmăritori de pe Instagram văd o femeie frumoasă, de 45 de ani, lipsită de complexe, care zâmbește mereu și călătorește mult. Probabil că unii se întreabă cu ce se ocupă fosta doamnă Ionescu și din ce trăiește aceasta, de fapt.

Mihaela pozează sexy pe site-urile de socializare

Mihaela Coșerariu s-a apucat de facultate după ce s-a despărțit de Mădălin Ionescu și a absolvit secția de jurnalism a Universității Hyperion. Femeia nu a fost atrasă de mirajul televiziunii, în schimb a devenit un bun om de comunicare. Mihaela a preferat afacerile mici, pe care să le poată dezvolta.

”E suficient să ies din casă că oprește un șofer...”

De exemplu, a lucrat ca PR la câteva magazine de antichități, la un magazin de ceasuri și chiar la un salon de înfrumusețare. E adevărat, nu se câștigă la fel de mulți bani ca în televiziune, însă măcar ai libertatea să poți face lucrurile în ritmul tău.

”Deși îmi doresc, mi-am dat seama că eu nu am nevoie de mașină. E suficient să ies din casă și se oprește cel puțin un șofer să mă întrebe unde vreau să ajung”, a mărturisit Mihaela, într-o postare pe contul ei de socializare.

Citeste si: De ce nu a avut niciodată copii Petrică Mâţu Stoian? A fost marea supărare din viaţa artistului- bzi.ro

Citeste si: Mădălin Ionescu, adevărul despre divorțul de fosta soție: „M-am îndrăgostit nebunește”

Mădălin Ionescu și Mihaela Coșerariu au fost căsătoriți timp de 14 ani și au divorțat oficial în anul 2011, deși relația lor era încheiată cu doi ani înainte. Ei au împreună doi copii iar inițial, fata a rămas la ea iar băiatul la el. Ionescu îi plătea Mihaelei o pensie alimentară de 5.000 de lei iar femeia una de 500 de lei.

Criticată de actuala doamnă Ionescu pentru că nu s-a ocupat suficient de copii

Până la urmă, Mădălin a fost cel care s-a ocupat de ambii copii. Într-o declarație mai veche, Cristina Șișcanu o critica pe Mihaela pentru că nu prea a știut să aibă grijă de aceștia.

Mădălin și Mihaela au fost împreună 14 ani

„E frumoasă viaţa cu toţi cei trei copii, Ştefania, Filip şi Petra. Nu este uşor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noştri. Eu şi Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoţională a Ştefaniei şi a lui Filip. Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu.

Citeste si: Fosta soție a lui Mădălin Ionescu, fără inhibiții pe plajă! Mihaela Coșerariu, gesturi fierbinți cu iubitul

Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraş”, spunea Cristina Șișcanu.