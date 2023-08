„Din interes o fac toți” Marcela Fota, probleme în dragoste? Artista a luat pe toată lumea prin surprindere cu mesajul făcut public

In articol:

Marcela Fota este dovada vie a faptului că părerea lumii nu cântărește deloc atunci când vine vorba despre propria fericire. În ciuda faptului că a fost foarte criticată și judecată din pricina faptului că a intrat într-o relație cu un tânăr milionar, de doar 23 de ani, a continuat să-și trăiască viața după bunul plac.

A ales de fiecare dată cu inima atunci când a făcut ceva, așa că nu poate decât să ofere la rândul ei același sfat tuturor celor care o admiră. Cu numai câteva ore în urmă, artista a postat în mediul online un mesaj prin care a ridicat mai multe semne de întrebare. Oare în viața personală a artistei au avut loc schimbări?

În urmă cu puțin timp, Marcela Fota a postat în mediul online un mesaj prin care le-a oferit un sfat prietenesc internauților, anume acela de a iubi de fiecare dată din inimă și de a nu-și călca niciodată pe suflet din interes, așa cum obișnuiesc să facă foarte mulți, femei sau bărbați. Ce-i drept, alții nu s-au putut să nu se gândească și la varianta conform căreia artista ar avea probleme în viața personală.

„Iubește din inimă, căci din interes o fac toți”, a fost mesajul pe care Marcela Fota l-a postat în mediul online.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: "Un accident pe drum" Marcela Fota era așteptată să cânte la un eveniment, dar a avut parte de un incident neprevăzut. Abia când au sunat-o, mirii au aflat ce s-a întâmplat

Marcela Fota nu are de gând să dea ascultare gurilor rele

În urmă cu câteva luni, atunci când subiectul relației sale încă se afla pe buzele tuturor, persoane publice sau nu, sătulă să mai fie pusă în situația în care să fie criticată pentru faptul că a ales să iubească sincer și din inimă, în ciuda diferenței de vârstă, Marcela Fota

a făcut o serie de declarații prin care și-a expus ferm punctul de vedere. Pe atunci, cântăreața a menționat, printre altele, că singura sa prioritate în această viață este fericirea sa și a copilului său, indiferent de ce spune lumea.

„Mi-am dat seama că prioritatea mea este fericirea mea și a băiatului meu, iar eu asta fac. Clădesc fericire pentru mine și pentru David. Unul dintre principiile mele de viață era „nu face rău, pentru că la un moment dat se va întoarce”. În momentul în care au început să scrie despre mine am fost șocată. Știam că nu făcusem nici un rău nimănui și nu înțelegeam care este motivul pentru care sunt atacată, unde și cu ce greșisem. A fost o perioadă în care am fost afectată apoi când am văzut cu câtă ușurință mă denigra iar unele persoane le „săreau” în ajutor m-am gândit: cine sunt „ei” să „merite” suferința mea? Și așa a început împăcarea, mi-am dat seama că sunt singura care trebuie să facă ceva pentru fericirea mea, atunci am hotărât să NU îmi mai pese. Trebuia și trebuie să îi arăt băiatului meu că viața este frumoasă și merită din plin să o trăiești”, a spus Marcela Fota.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Lună Nouă în Leu pe 16 august 2023. Cum ne afectează- radioimpuls.ro

Citește și: „Dumnezeu are planul Lui pentru fiecare” Zi importantă pentru Marcela Fota! Artista are motive serioase să sărbătorească! Fanii s-au grăbit să o felicite