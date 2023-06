„Din păcate, nu am ce să fac” Gina Pistol a ajuns la poliție, chiar înainte de luna de miere! Problemele se țin lanț de familia vedetei după nuntă

In articol:

După ce Gina Pistol și Smiley și-au unit destinele, problemele s-au ținut lanț de familia ei. În urmă cu doar câteva zile, cunoscuta prezentatoare TV a postat mai multe imagini cu tavanul băii lor, care fusese complet acoperit de mucegai, în ciuda faptului că cei doi se pregăteau cu pași repezi să plece în luna de miere pentru a petrece primele momente în calitate de soț și soție.

De data aceasta, Gina Pistol s-a lovit de o problemă mult mai gravă deoarece a aflat că este victima unei escrocherii în mediul online.

Ce problemă a întâmplinat Gina Pistol?

Mai precis, soția lui Smiley a fost victima unei rețele infracționale care i-a folosit numele în mai multe campanii publicitare care au ca scop, vânzarea unor produse de slăbit. Mai mult decât atât, membrii rețelei infracționale s-au folosit de sigla unei reviste cunoscute din țara noastră pentru a atrage cât mai mulți clienți.

Din nefericire, Gina Pistol nu este singura vedetă din România care se află în aceasta situație. Cântăreața Adda a trecut printr-o situație similară, însă oamenii legii nu au reușit, încă, să îi găsească pe escroci și să rezolve această problemă.

„Oamenii ăia îmi folosesc în mod abuziv și numele, și imaginea. Și, din păcate, este o rețea din asta dubioasă de care nu poți să dai. Și Adda a pățit-o și, la fel. Poliția nu are ce să le facă, din păcate.”, a declarat prezentatoare TV pentru fanatik.ro.

Fanii Ginei Pistol au cumpărat produsul promovat de escroci

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din țara noastră, tocmai de aceea se bucură și de o mare credibilitate din partea fanilor.

Admiratorii prezentatoarei TV au cumpărat „produsul-minune” pentru slăbit, în speranța că a fost testat chiar de vedetă. Din nefericire, cumpărătorii au avut parte de reacții adverse și stări de amețeală, acesta fiind și motivul pentru care vedeta este atât de afectată de situație.

Deși escrocii îi folosesc în continuare imaginea în mod ilegal, Gina Pistol spune că nu s-a putut ocupa de această problemă în ultima perioadă deoarece a fost ocupată cu pregătirile pentru nuntă.

„De ceea ce îmi pare rău este că sunt fete care au cumpărat produsul ăla și au zis că le-a durut capul, au avut stări de amețeală. Eu nu am recomandat niciodată acel produs. Îmi folosesc în mod abuziv numele și imaginea. Din păcate nu am ce să fac. Nici nu am avut în perioada asta când să mă ocup.”, a mai vedeta pentru sursa menționată anterior.

Gina Pistol este victima unei escrocherii în mediul online [Sursa foto: Facebook]