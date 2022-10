Din pacient, un tânăr s-a transformat în ucenicul medicului care i-a schimbat viața: „Îmi doresc să ajung chirurg plastician și să pot să ajut. E un sentiment aparte să poți să dăruiești la rândul tău”

In articol:

Când faci bine, acesta ți se întoarce înzecit- aceasta pare a fi lecția pe care Vasile Derevlean a învățat-o în urma unor experiențe dureroase, care i-au schimbat complet viața.

Din pacient al Asociației Zetta, după zeci de operații reparatorii, tânărul nu s-a speriat de spitale ci, dimpotrivă.

Băiatul își dorește acum să devină medic la rândul său, și să ajute alți pacienți împreună cu cel care i-a schimbat și lui viața. Băiatul îi calcă pe umeri Dr. Dragoș Zamfirescu, fondatorul Asociației Zetta.

Citeste si: Mama Monicăi Tatoiu a murit pe patul de spital! Motivul uimitor pentru care vedeta nu va respecta obiceiurile religioase: „Fără priveghi și din astea. Nu-i fac pomană”

Drama fără margini prin care a trecut tânărul

Dr. Vasile Derevlean este o titulatură care părea greu de atins pentru cei din jur, însă nu și pentru Vasile. Tânărul acum în vârstă de 23 de ani a suferit răni grave la vârsta de 2 ani când o oală cu apă fierbinte s-a răsturnat și i-a ars jumătate din corp. Cu toate acestea, nici zecile de operații pe care le-a făcut până acum și care l-au ținut departe de școală, nici situația modestă a familiei sale nu l-au împiedicat să își urmeze țelul:

Modul în care operația i-a schimbat viața lui Vasile

acela de a deveni student la Facultatea de Medicină din București.

Viața lui Vasile a luat o turnură total diferită după intervenția chirurgicală.

„În vara lui 2018 am ajuns la Zetta, iar de atunci am ținut mereu legătura cu dr. Dragoș Zamfirescu și cu oamenii de aici. Prima noastră întâlnire a fost foarte diferită, modestia lui te copleșește. Acum, având ocazia să stau lângă dânsul în sala de operație și în ipostaza de student, să ascult sfaturile pe care mi le dă, nu pot să nu mă gândesc că mi-aș dori să ajung ca dumnealui. Ce îmi doresc cu adevărat după toți acești ani este să ajung chirurg plastician, să pot profesa și să pot să ajut cât mai mulți pacienți. E un sentiment aparte să poți să dăruiești la rândul tău, mai ales când tu personal ești bine, când nu îți lipsesc lucruri esențiale. Am fost de ambele părți în sala de operație și pot spune că ipostaza în care mă aflu acum necesită o personalitate aparte, un alt mod de gândire și de lucru pe care trebuie să ți le formezi din timp. E o artă combinată cu medicina, aceea de a remodela, de a reda funcția, iar complexitatea vine și din faptul că această specialitate nu e restrânsă la o anumită zonă a corpului și este interconectată cu toate celelalte specializări, iar pentru a ajunge la acest lucru, anume acela de a practica chirurgia plastică, ai nevoie de multă muncă”, spune Vasile Derevlean, doar unul dintre pacienții care au beneficiat de intervenții complexe prin intermediul Asociației Zetta, care aniversează anul acesta cinci ani și marchează momentul prin cea de-a treia ediție a Galei Zetta, care va avea loc miercuri, 12 octombrie, la Ateneul Român.

Citeste si: “Când ajung acasă să vezi ce bătaie îmi dă.” Culiță Sterp a luat o femeie la ocazie pe drumul de întoarcere acasă- kfetele.ro

Citeste si: Părintele Calistrat Chifan, despre ținuta pe care trebuie să o aibă credincioșii în timpul rugăciunii: „Când vine vremea să te rogi, pune-ți discret o eșarfă, așa cum și preotul își pune fesul” – VIDEO- bzi.ro

Asociația Zetta, care oferă sprijin copiilor și adulților cu situații sociale delicate și care se confruntă cu patologii complexe din sfera Chirurgiei Plastice și Microchirurgiei Reconstructive. În tot acest timp, echipa medicală a intervenit pro bono în peste 470 de operații de reconstrucție mamară, malformații congenitale, paralizie de plex brahial, accidente casnice sau de muncă, corectarea unor defecte fizice etc. Partenerii principali ai evenimentului: Inulta Consulting.

Citeste si: Și-a refăcut Paula Chirilă viața după divorț? Prezentatoarea TV a dat cărțile pe față: "Nu mai permit asta"

Despre Asociația Zetta

Asociația Zetta este o asociație nonguvernamentală, apolitică, non-profit, de interes general, înființată în 2017 cu scopul de a oferi sprijin copiilor și adulților în situații sociale precare și diagnosticați cu patologii complexe. Prin intermediul asociației, aceștia pot beneficia de operații complexe pentru afecțiuni precum:

● Reconstrucții în urma cancerului la sân

● Paralizia de plex brahial

● Malformații congenitale

● Sechele complexe după arsuri

● Accidente casnice sau de muncă ce necesită operații complexe de replantare realizate sub microscop pe durata a 8-12 ore

● Redarea funcționalității mâinilor

● Refacerea zâmbetului (în urma paraliziei de nerv facial)

● Reconstrucții complexe după excizii oncologice