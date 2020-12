Dinu Iancu Sălăjanu s-a infectat cu COVID-19. Artistul a declarat că se află în izolare

Artistul Dinu Iancu Sălăjanu, depistat pozitiv cu noul tip de coronavirus

Îndrăgitul interpret de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, în vârstă de 51 de ani, a anunțat prin intermediul paginii sale de Facebook că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, iar timp de 14 zile trebuie să stea izolat la domicilu.

Vestea bună vine tot la de la bine-cunoscutul artist și anume că deși s-a îmbolnăvit cu virusul care a luat viața a milioane de oameni, acesta nu resimte foarte tare boala, ba chiar își liniștește fanii spunând ca a făcut o formă ușoară.

Acesta a făcut o formă ușoare a bolii[Sursa foto: Facebook]

Dinu Iancu Sălăjanu, sub supravegherea medicului

Artistul spune că a respectat toate masurile de prevenție: s-a spălat pe mâini, a respectat distanțarea socială și a purtat masca de protecție, tot nu a reușit să se ferească de coronavirus . În acest moment, Dinu Iancu Sălăjanu urmează un tratament și va rămâne sub supravegherea medicului curant până ce se va vindeca de boală.



„Dragi sălăjeni, dragi români... În cursul zilei de astăzi am fost confirmat pozitiv cu Covid-19. Mi-am luat toate măsurile de protecție igienico-sanitare recomandate de specialiști, însă, din nefericire, am contactat virusul. Îmi pare rău. Sunt în izolare la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile și urmez schema de tratament recomandată de medici. Am simptome ușoare, mă simt bine și vă promit că o să revin la muncă cu forțe proaspete. Totuși, este un moment plin de optimism pentru că s-a făcut primul pas spre eradicarea pandemiei. Vaccinarea anti-Covid19 a început în România, iar în zilele următoare vor ajunge și la noi în Sălaj primele doze de vaccin, destinate cadrelor medicale din prima linie”, a scris Dinu Iancu Sălăjanu pe contul său de Facebook.

De asemenea, artistul a încercat să-și mai înveselească fanii care s-au întristat la aflarea veștii despre starea lui de săntate, așa că le-a transmis și o urare de bine.

„În speranța că ați avut un Crăciun liniștit alături de cei dragi vouă, vă doresc sărbători fericite în continuare și ca anul care vine să vă găsească pe toți sănătoși și optimiști!”,a mai scris

vedeta.