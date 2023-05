Dinu Maxer a făcut accident cu mașina! Andreas, fiul său și al Deei, era împreună cu el când s-a întâmplat și a povestit tot: „Nu a semnalizat, nu a făcut nimic”

In articol:

Dinu Maxer și Deea s-au despărțit după 18 ani de mariaj și fiecare a ales să aibă grijă de câte un copil. Astfel, în cazul lui Dinu, el a ajuns să fie părinte cu normă întreagă pentru Andreas.

Așa se face că acum cei doi petrec foarte mult timp împreună, au evenimente pe care le onorează în doi, dar și apariții televizate.

Andreas a dat tot din casă

Iar la cea mai recentă apariție pe micul ecran, Dinu Maxer a fost dat în vileag de către propriul fiu. În emisiunea lui Cristi Brancu, în cadrul unui joc, timp în care lui Dinu i s-au pus niște căști în urechi, cu muzica la maximum, fiul său a fost luat la întrebări de către prezentator.

Cu răspunsuri sincere, Andreas nu s-a sfiit să dea tot din casă și astfel s-a aflat ce greșeală a făcut tatăl lui în trafic, care ar fi putut să le fie fatală.

Concret, întrebat de Brancu care este cea mai trăsnită chestie pe care Dinu și Deea au făcut-o, minorul a dat un răspuns total neașteptat, avându-l în prim-plan pe tatăl său.

Andreas spune că în drumul lor spre mare, acolo unde vara le este plină de evenimente, la un moment dat, din neatenție, tatăl său a fost cel care a produs un accident rutier.

Amintindu-și ziua aceea, copilul se miră și acum cum de nu a fost nici o victimă, căci manevra lui Dinu a fost una destul de periculoasă.

„Vorbeam cu tata despre vacanța la mare și când noi vorbeam, într-o intersecție, a făcut tata stânga, nu a semnalizat, nu a făcut nimic și a intrat în unu. Mă mir că nu s-a lovit. Asta mi se pare cea mai aiurită chestie”, a povestit Andreas, în emisiunea lui Cristi Brancu.

După destăinuirile fiului, pus în fața aceleiași întrebări, Dinu Maxer a oferit și el un răspuns cel puțin surprinzător. Și asta pentru că povestea lui se aseamănă puțin cu cea spusă de Andreas, lipsa accidentului fiind cea care a făcut diferența.

”Venind spre tine, în loc să fac dreapta, am luat-o drept în față că am văzut același traseu, doar că am făcut o oră…”, a spus și Dinu Maxer, răspunzând astfel la aceeași întrebare, povestind o întâmplare tot din spera de circulație.