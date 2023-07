Dinu Maxer a mărturisit abia acum ce a făcut în Dubai, imediat după divorț! Și-a dorit de mult timp asta: ”E incredibilă”

In articol:

Dinu Maxer nu a stat pe gânduri după divorț și a plecat într-o vacanță, așa cum anunțase chiar el la momentul respectiv. Acum, însă, a oferit mai multe detalii despre experiența trăită în Dubai.

Dinu Maxer, prima vacanță în calitate de burlac

Artistul este un bărbat liber și dornic de noi experiențe, astfel că profită la maximum de fiecare oportunitate. Ce mărturisiri a făcut fostul soț al Deei Maxer?

Dinu Maxer este în prezent un bărbat liber și dornic să experimenteze cât mai multe lucruri. Artistul nu a stat deloc pe gânduri și a plecat în prima sa vacanță, după divorțul de Deea Maxer. Destinația pe care a ales-o este de-a dreptul spectaculoasă și cunoscută pentru distracție și viața de noapte.

Artistul și Deea Maxer au format un cuplu timp de 18 ani, iar despărțirea dintre ei a șocat o țară întreagă, având în vedere că păreau familia perfectă. Cei doi au împreună doi copii, pe Andreas și Maysa, cu care petrec timp fiecare separat.

La scurt timp după ce și-au spus ”Adio”, Deea Maxer și-a refăcut viața și este în prezent într-o relație cu Robert Drilea.

În timp ce bruneta își face planuri de viitor și se gândește să devină mamă pentru a treia oară cu actualul ei iubit, Dinu încearcă să găsească și el pe cineva.Din păcate, artistul nu a fost atât de norocos, astfel că a încercat o relație cu o domnișoară, dar totul s-a terminat atât de repede precum a început. Cu toate acestea, Dinu nu se lasă mai prejos și este dornic de distracții și noi experiențe.

Recent, cântărețul a fost invitat într-o emisiune televizată, unde a făcut mărturisiri legate de prima sa vacanță, după divorțul de Deea. Acesta a mărturisit că a văzut viața de noapte din Dubai și că a profitat de fiecare moment la maximul.

„Am văzut viața de noapte din Dubai. Am făcut un lucru incredibil. Am intrat la ora 08:00 în mare și am ieșit la ora 23:00. Apa era atât de caldă și mi-am dorit atât de mult. Am fost în zona Marina, care e incredibilă, s-au aprins niște luminițe în spate.”, a mărturisit Dinu Maxer în cadrul emisiunii tv.

Cine l-a însoțit pe Dinu în vacanța exclusivistă

Dinu Maxer nu a fost de unul singur în Dubai, ci însoțit de Magdalena Chihaia, profesoara lui de dans. În urmă cu ceva timp se specula că între cei doi ar exista o relație, însă artistul a mărturisit că sunt doar prieteni și nu se pune problema de așa ceva.

De asmenea, fostul soț al Deei Maxer a precizat că a fost împreună cu Magdalena Chihaia în Dubai, deoarece vor avea o colaborare cu un festival cunoscut din Dubai.

„Am fost în Dubai cu Magdalena Chihaia fiindcă, așa cum spuneam acum câteva săptămâni, ea este profesoara mea de dans. Am extins puțin orizonturile acestei colaborări prin faptul că acum o să devenim brand ambasadori în România, ai unui festival ce se va desfășura anul viitor în Dubai.", a mai spus artistul.