Dinu Maxer a recunoscut tot ce s-a întâmplat în ultimele luni: „Eu am trăit cu trei femei în una”. Cum a ajuns, de fapt, să se despartă de Deea?!

Vestea că mariajul dintre Deea și Dinu Maxer a ajuns la final a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi foști soți aveau o mulțime de fani, care îi admirau și îi îndrăgeau. De precizat este că, anunțul legat de divorț a fost făcut de cei doi, prin intermediul unui mesaj comun pe care ambii foști parteneri l-au postat pe rețelele de socializare, chiar în ziua în care au semnat actele de divorț.

Atât Deea, cât și Dinu Maxer, au făcut declarații legate de separare, explicând și motivele care au condus la divorț, ambii ținând să precizeze că nu a fost vorba de infidelitate sau violență în cuplul lor. Recent, artistul a venit cu noi dezvăluiri despre divorț, în cadrul emisiunii ”Online Story”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews și moderată de Cornelia Ionescu, acolo unde a mărturisit că el nu și-ar fi dorit niciodată ca mariajul dintre el și Deea să ajungă la final.

„Și pentru mine a fost o surpriză că am divorțat. Evident, glumesc, dar gluma, ca de obicei, ascunde jumătate de adevăr. Nu mi-aș fi dorit niciodată să închei relația cu căsătoria cu Deea, dar atunci când lucrurile minore devin prea multe și macină o temelie se poate întâmpla ca una dintre statui să se dezechilibreze și să o tragă și pe cealaltă după ea.

Toată lumea știe că atunci când un cuplu începe să se certe din nimicuri se apropie finalul. Noi „reușisem” să facem din orice lucru o dispută, chestii care pe moment par constructive, dar în timp sunt distructive la nivel relaționar. Iată că a fost unul dintre motive și îl pun pe primul loc, pentru că băiețelul meu, Andreas, care are 12 ani și care a rămas cu mine, la un moment dat spunându-i că eu nu mai pot lupta pentru relație, mi-a spus <<Tati, e mai bine așa, nu o să vă mai certați>>. Pentru băiețelul meu devenise un stres certurile noastre.”, i-a dezvăluit Dinu Maxer Corneliei Ionescu.

Dinu și Deea Maxer se înțeleg de minune după divorț

Dinu Maxer susține că relația lui cu Deea, după divorț, este una bună, mai ales că cei doi foști sunt implicați în numeroase proiecte împreună, astfel că în continuare petrec timp amândoi. Mai mult decât atât, cei doi artiști se ocupă împreună de creșterea celor doi copii pe care îi au și se consultă des privind acest aspect.

„Zâmbetul meu nu este fals, eu chiar zâmbesc că sunt bine acum. Dacă mă întrebai acum trei săptămâni, nu eram bine, dar acum sunt bine. În momentul ăsta îmi vine să spun că sunt ok cu Deea, că suntem părinți- prieteni, care își dau sfaturi, care încearcă să rezolve problemele care apar cu copiii. Este un dialog între noi foarte mișto.(...) Am rămas parteneri de scenă, avem 5 evenimente într-o lună jumătate, la care trebuie să fim prezenți amândoi. Am rămas în relație de colaborare în domeniul vânzărilor online de produse de make-up și wellness, este un job bănos care merită toată atenția.”, a mai spus Dinu Maxer.

Dinu a mai precizat că el a luptat până în ultimul moment pentru a salva căsnicia, însă din păcate, acest lucru nu s-a mai putut, artistul explicând că același lucru a făcut și fosta lui parteneră, însă nu la aceeași intensitate.

„Când am semnat divorțul parcă nu mai semnam actele de divorț, parcă era ceva care venea de la sine. În schimb, până la divorț e greu, să întorci decizia, acolo este greu, dar culmea este că și după divorț au existat momente de împăcare ale noastre, am trecut printr-o curbă sinusoidă care a fost foarte greu de suportat. Pentru noi nu a fost un motiv serios de genul înșelat. Deea nu are relație cu medicul, garantez, sunt un bărbat gelos. Nici eu n-am avut (n. red. amantă), nu au fost probleme între noi de genul violență în familie, lucruri care sunt grave.(...) E u am luptat până în ultimul moment, să spunem că a luptat și Deea, dar nu la aceeași intensitate ca și mine, cumva ea a înclinat balanța.(...) Eu am trăit cu 3 femei în una. Am cunoscut-o pe Deea adolescentă, am cunoscut o femeie tânără, mamă, gospodină și am avut o parteneră de viață foarte mișto și femeia Deea matură, afaceristă, care își dorea altceva. Cu primele două m-am înțeles perfect, cu ce de-a treia am început să privim lucrurile diferit și probabil la nivelul ei de aspirații eu am rămas corigent.”, a mai povestit Dinu.

