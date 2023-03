Dinu Maxer a vorbit despre medicul estetician cu care Deea a fost acuzată că l-a înșelat. Îl cunoștea de mai mult timp: „Ei îi place foarte mult”. 

In articol:

Vestea că Dinu și Deea Maxer divorțează după aproape două decenii de căsătorie a picat ca un trăsnet în showbiz-ul autohton, mai ales pentru că cei doi păreau mai îndrăgostiți și mai puternici ca niciodată, după ce li s-a născut și cel de-al doilea copil.

Doar că în realitate lucrurile stăteau total pe dos, după cum chiar artistul a dezvăluit recent într-o emisiune televizată. Problemele de cuplu au început chiar după venirea pe lume a fiicei lor, iar dragostea care altădată ardea puternic s-a transformat ușor, dar sigur într-o relație platonică.

Deea Maxer a făcut primul pas către despărțire în urmă cu patru săptămâni, atunci când a decis să se mute de acasă. Chiar și fanii celor doi și-au dat seama de schimbarea artistei față de Dinu, ba chiar pe rețelele de socializare au început să circule zvonuri conform cărora aceasta ar fi renunțat la căsnicia ei pentru un bărbat, mai exact un medic cu care s-a mai afișat și în trecut pe internet. Ei bine, aceste bârfe au ajuns și la urechile lui Dinu Maxer, care a lămurit întreaga situație.

Dinu Maxer rupe tăcerea, după divorțul de Deea. Ce spune despre presupusa idilă dintre soția lui și medicul estetician cu care este acuzată că l-ar fi înșelat

Artistul nu a stat prea mult pe gânduri, după numeroasele comentarii apărute pe rețelele de socializare despre soția lui și presupusul medic estetician pentru care ar fi ales să rupă căsnicia cu el, și a spus tot adevărul.

Ei bine, între Deea și doctor nu este altceva decât o relație strict profesională, aceasta chiar lucrând pentru el. Ba mai mult, artista este chiar prietenă bună cu iubita medicului cu care este acuzată că ar avea o relație.

„Deea are doar o relație profesională cu acel medicul estician. Ea e doar PR acolo. Ei îi place foarte mult. Deea are o relație profesională cu medicul care m-a operat de blefaroplastie. El are o iubită cu care Deea e prietenă. Nu e nimic între el și Deea”, a declarat Dinu Maxer într-o emisiune TV.

Dinu Maxer a recunoscut care au fost motivele care au dus la destrămarea căsniciei

Problemele lor nu sunt proaspete, ci au început în urmă cu mai mult timp, însă și-au pus pentru prima dată problema divorțului la finalul anului trecut, urmând ca în urmă cu două zile să și semneze actele de divorț. Deea a făcut primul pas spre despărțire, după ce a renunțat să mai poarte verigheta și s-a mutat și din apartamentul în care au locuit împreună. Dinu Maxer spune că pe el și pe fosta lui soție îi vor lega mereu copiii pe care îi au împreună, iar asta nu se va schimba niciodată indiferent de drumul pe care vor merge în continuare.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea(...)

La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (...)

Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele... Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu”, a mai spus Dinu Maxer în emisiunea lui Cristi Brancu.