„N-am putut să țin secret” Dinu Maxer a vorbit pentru prima oară despre o nouă relație, la scurt timp de la divorț. A dezvăluit și dacă există cineva în viața Deei, în aceste momente: „Oamenii mă știu, nu puteam să-i mint”

Deea și Dinu Maxer merg pe drumuri separate în viață acum și se pare că ambii sunt pe calea sigură spre vindecare în urma divorțului. Chiar dacă artistul a fost foarte afectat în urma acestei mari decizii de a se rupe de o persoană alături de care și-a trăit cea mai mare parte din viață, acum este capabil să vadă viața cu alți ochi și să se gândească cu optimism la viitorul său în plan personal.

Invitat în cadrul emisiunii "Teo Show", acesta a mărturisit că ar fi foarte fericit dacă atât el, cât și Deea și-ar reface viața alături de altcineva.

Dinu Maxer consideră că s-a vindecat aproape complet în urma divorțului de Deea, motiv pentru care nu exclude din variante ca, în viitorul apropiat, să fie văzut de mână cu altcineva. Până să ajungă la această concluzie, artistul a traversat o perioadă extrem de grea, în care a luat chiar și antidepresive pentru a face față șocului și schimbărilor radicale ce aveau să vină în viața familiei sale.

Dinu Maxer: „Este o situație pe care trebuie să o gestionez foarte mult. Chiar dacă s-a încheiat divorțul, ne-am separat, copiii sunt bine, lucrurile au început să evolueze, tot sunt momente care trebuie gestionate, pe care înainte le împărtășeai cu partenerul și acum nu mai poți.(...) Totul continuă între noi, am eu o vorbă, nu ne-am certat, doar ne-am separat. Noi ne-am cam tot certat până ne-am despărțit. Aș puncta totuși, poate e și un sfat pentru ceilalți, au fost două tentative de împăcare până la semnarea actelor de divorț, una a durat trei zile, ca în povești, dar s-a încheiat. Așadar, în momentul ăla ne-am dat seama clar că nu se mai poate face nimic.

Încă o dată vreau să spun, și eu, poate mai mult decât Deea, dar și Deea a luptat pentru căsnicie, nu ne-am despărțit ușor și fără să apelăm la toate variantele, inclusiv la rugăciuni. Legat de copii, fiindcă acuzația principală care ni se aducea era 'Aveți grijă de copii, că voi vă refaceți viața, dar copiii ce vor face', atunci am stat și ne-am gândit. Că poate cel mai important lucru pentru copii e să nu simtă că ei sunt despărțiți.(...) Lumea când spun 'Noi nu ne-am înșelat, nu ne-am bătut, nu au fost motive d-astea serioase, din care desfaci o căsnicie. La noi a fost o picătură care a tot măcinat. (...). Eu n-am putut să țin secret, eu în momentul în care s-a semnat la notar... Oamenii mă știu cu zâmbetul pe buze, și mă întrebau, că nu mai puteam zâmbi, și nu puteam să-i mint, un alt defect al meu”.

Dinu Maxer privește viața cu optimism

După multe săptămâni în care a fost măcinat de divorț, acum Dinu Maxer poate zâmbi din nou. Artistul a ținut să-i mulțumească fostei sale soții pentru că a acceptat să amâne divorțul până în momentul în care s-ar fi reechilibrat din punct de vedere emoțional, pentru a primi cu mai multă ușurință vestea și ulterior schimbările.

Dinu Maxer. „Mă vezi zâmbind, eu nu zâmbesc fals acum, sunt liniștit. M-ai întrebat înainte să înceapă emisia cum sunt. Acum sunt bine. Nu am fost bine, recunosc. M-au ajutat și niște pastiluțe, antidepresive, adică am trecut prin toate fazele, de negare, de acceptare. În momentul când ești bine și ești împăcat cu situația nu cred că mai contează. Ba dimpotrivă, poate spun ceva ciudat, dar mi-aș dori să-și găsească pe cineva acum. Să nu fie despărțirea degeaba. Adică ne despărțim și ce facem, stăm și plângem după?

Și eu îmi doresc (n.red o nouă relație), mă rog pentru lucrul ăsta.”

Teo Trandafir: „Crezi că ai putea în momentul ăsta sau în perioada următoare să accepți iubire în viața ta? Nu ești încă prea rănit?”

Dinu Maxer: „Aici trebuie să îi mulțumesc Deei, fiindcă a așteptat să mi se închidă rana. Noi puteam divorța în august, când s-a pronunțat prima dată cuvântul 'divorț', iar după trei luni de nebunie și dragoste între noi a început iarăși să se simtă, să apară problemele. Atunci am rugat-o pe Deea: 'Dacă tu în momentul ăsta consideri că trebuie, așteaptă să reușesc și eu, așteaptă-mă și pe mine să accept și să trec prin fazele psihologice ale unui șoc, ca atunci când divorțăm eu să fiu stabil psihic'. Știi cum e, un șoc te destabilizează, dar dacă îl descoși pe toate părțile atunci e mai ok. Și noi am încercat. Ne-am certat, ne-am împăcat, apoi iar ne-am certat. Sunt în perioada de acceptare, spre sfârșit. Accept absolut totul.”