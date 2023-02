Dinu Maxer, accident grav în timpul vacanței! Artistul a trecut prin clipe de coșmar: „Nu îmi mai simțeam o mână și un picior”

In articol:

Dinu Maxer este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști de la noi din țară. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soția sa, Deea Maxer, cu care s-a căsătorit în urmă cu mai mult de 16 ani la malul mării.

Cei doi au împreună doi copii minunați, pe Andreas și Maysa.

Se știe faptul că Dinu Maxer și soția sa, alături de cei doi copii ai lor, merg des în vacanțe, însă în fiecare călătorie au parte și de peripeții, se pare. Artistul s-a confruntat cu o experiență destul de neplăcută în una dintre vacanțele în familie.

Dinu Maxer s-a accidentat grav pe vasul de croazieră

Dinu Maxer, alături de familia sa, au hotărât să meargă într-o croazieră pentru a se relaxa, departe de aglomerația din capitală. Cu toate acestea, ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță de neuitat s-a transformat într-un adevărat coșmar. Artistul s-a accidentat grav, după ce a primit acordul căpitanului vasului de a face sărituri în apă. La ultima săritură, din nefericire, cântărețul a alunecat și s-a lovit.

„ Când spun peripeție mă gândesc la ceva ce s-a întâmplat nu foarte bine, în sensul că o simplă croazieră cu un vas pe o insulă s-a lăsat cu o baie la sfârșitul croazierei. Era un vas destul de impresionant, avea două etaje și ne-a lăsat căpitanul să sărim în apă de unde vrem. Ultima dată când am sărit, din cauză că m-am grăbit nu s-a mai uscat apa pe tălpi și am alunecat, am căzut, m-am lovit de vas până jos”, a povestit Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni TV.

Dinu Maxer nu și-a mai simțit o mână și un picior după accidentare

Din nefericire, căzătura a fost atât de gravă încât artistul nu și-a mai simțit o mână și un picior. Dinu Maxer a avut noroc și nu a avut parte de spitalizare. Căpitanul vasului era și doctor și l-a ajutat pe cântăreț. Artistului i-a fost teamă că o să nefericita întâmplare va aduce cu sine complicații, însă, din fericire, s-a ales doar cu o cicatrice.

„ Am ajuns în apă, nu îmi mai simțeam o mână și un picior. Am reușit să înot până la vas, am urcat într-o mână și într-un picior. Când am ajuns sus a începutsă mă paseze căpitanul, care culmea era și medic. De acolo am o superbă cicatrice, care nu mi-a trecut. Mi-a fost frică că o să-mi pericliteze meseria de pianist, dar nu s-a întâmplat”, a mai adăugat artistul.

Dinu Maxer și familia sa [Sursa foto: Instagram]