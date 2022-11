Dinu Maxer, în lacrimi de ziua lui! Ce surpriză i-a pregătit Deea, în Amsterdam. Nu multe soții ar fi de acord: „Am participat la show-uri de striptease”

In articol:

Dinu Maxer și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod cum nu se poate mai spectaculos. A împlinit vârsta de 49 de ani și a avut parte de o aniversare memorabilă alături de soția sa, Deea, care a avut grijă să-i îndeplinească soțului său cele mai frumoase dorințe.

Deea Maxer s-a ocupat în detaliu de ziua de naștere a soțului său. Mai exact, a organizat o vacanță de 5 zile în Amsterdam, fără copii. Cei doi soți au avut parte de un sejur ca în vremurile bune, însă sărbătoarea nu s-a oprit aici.

Dinu Maxer, copleșit de emoții la propria aniversare

După ce și-au făcut de cap în vacanță și au gustat din activitățile vieții de noapte din Amsterdam, cei doi au continuat distracția într-un club din București. Deea Maxer a dat dovadă de foarte multă flexibilitate în ceea ce privește activitățile pe care le-au avut în cuplu, unele cu care majoritatea soțiilor nu ar fi de acord.

„Cu ocazia zilei de naștere a lui Dinu am hotărât să iau vacanța în Amsterdam. Mai fusesem și anul trecut dar mi s-a părut că am fost prea cuminți pentru orașul ăla așa că am revenit, ca să încercăm senzații noi și să descoperim orașul așa cum este el. Am fost pentru 5 zile-4 nopți, în Amsterdam, doar noi doi, fără copii.

Ne-am împrietenit cu turiști de acolo, am vizitat muzee, am trecut prin toate barurile cu o atmosferă rebelă din Amsterdam. Am văzut tot felul de ciudățenii, am participat la show-uri de striptease, am văzut shopuri de sex live și tot ce se găsește în Amsterdam de genul ăsta.

Ne-am plimbat atât ziua cât și noaptea, am participat și la viață de noapte, n-am dormit 3 nopți la rând și ne-am super distrat. A fost cea mai tare vacanță a noastră și considerăm că din când în când, indiferent de vârstă trebuie să ne și distrăm și să ne simțim liberi, în siguranță, dar liberi.”, a povestit, fără perdea, Deea Maxer, conform Click.

Cu cine au rămas copiii lui Dinu și Deei Maxer?

De această dată, părinții au avut parte de o vacanță cu toate ingredientele, iar cei mici, Andreas și Maysa, au rămas acasă alături de bunici, părinții mamei lor.

„Copiii au rămas acasă cu părinții mei. Bunicii au venit și au stat cu ei în apartamentul nostru, au mers la școală și la grădiniță. Și de obicei, în aceste plecări, dacă sunt scurte, cum a fost cea din Amsterdam, evităm să vorbim cu ei la telefon pentru că Maysei i se face dor de noi atunci când ne vede sau ne aude și după o convorbire telefonică o bulversăm, așa că 5 zile am fost deconectați de tot ce a însemnat acasă și ne-am super distrat.”, a mai adăugat frumoasa soție a lui Dinu Maxer.