Dinu Maxer nu a renunțat nici acum la verighetă?! Detaliul care nu a trecut neobservat în ultima sa apariție televizată

Dinu și Deea Maxer au fost căsătoriți aproape 18 ani, timp în care, cu fiecare apariție avută, au demonstrat că sunt perechea perfectă.

Doar că, din păcate, diferențele de tot felul pe care le-au bifat și-au spus cuvântul și de câteva luni cei doi au divorțat.

Dinu Maxer și-a acceptat viața de bărbat divorțat și singur

Separarea lor a venit ca un trăsnet pentru cei care-i cunoșteau, dar chiar și pentru ei, mai ales pentru Dinu, care a recunoscut că a acceptat și a trecut cu greu peste acest hop al vieții.

Motiv pentru care acum, la ultima sa apariție televizată, cei din fața micului ecran au crezut că nu văd bine.

Luând în calcul suferința despre care chiar artistul a menționat în spațiul public, oamenii au crezut că el nici până acum, deși a avut o tentativă de a-și reface viața cu altcineva, nu a renunțat la verigheta de la nuntă.

De fapt, însă, artistul nu mai poartă verigheta, ci și-a asortat outfitul cu o bijuterie oarecare, care seamănă izbitor cu un inel de nuntă. Cel mai probabil, după aproape două decenii în care a purtat verigheta zi de zi pe deget, acesta nu s-a putut dezobișnui de sentimentul de a avea ceva pe mână.

Dinu Maxer nu a renunțat nici acum la verighetă [Sursa foto: Captură video]

Iar cum verigheta nu-l mai ține pe loc, se pare că nici sentimentele nu o mai fac. Conform spuselor sale în fața publicului Kanal D, lui Dinu Maxer i-a fost extrem de greu să accepte situația sa actuală amoroasă, dar doar până când a realizat că singurătatea îi este mai benefică.

Acum, deși poate pare greu de crezut, subliniază el, se simte liber, fericit și asumat cu tot ceea ce trăiește ca un burlac.

„Este foarte greu să vorbești la o lună jumătate de la divorț și să mai fi trist. Sunt în perioada de acceptare și trebuie să recunosc că în momentul acesta văd mai mult beneficiile unui bărbat singur decât problemele cu care m-am confruntat în momentul divorțului. Am fost un bărbat fericit, am suferit până în ultimul moment, acela în care am semnat și după ce am semnat, am reușit să mă eliberez. Lumea nu mă crede, dar nu fac declarațiile astea pentru lume, pur și simplu spun ce simt”, a declarat Dinu Maxer pentru Știrile Kanal D.