Dinu Maxer nu a vrut să se știe până acum ce a făcut Deea în ziua în care a semnat cererea de divorț! Detaliul pe care nimeni nu l-ar fi bănuit despre fosta lui soție, dezvăluit: „În aceeași zi” 

Vestea că Dinu și Deea Maxer și-au spus ”Adio” a luat prin surprindere o țară întreagă, mulți crezând, în primă fază, că anunțul legat de separare este doar o strategie de promovare sau pur și simplu o glumă din partea celor doi. În cele din urmă însă, s-a demonstrat că totul este pe cât se poate de real, iar artistul a fost sincer când a venit vorba despre acest subiect, povestind fără rețineri detalii despre despărțire, de fiecare dată când a avut

Așa s-a întâmplat și recent, căci invitat în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Bianca Drăgușanu, Dinu Maxer a dezvăluit că fosta lui soție, Deea, a cumpărat apartamentul în care locuiește acum alături de fiica sa, chiar în ziua în care a semnat și cererea pentru divorț.

„Bianca Drăgușanu: Cu cât timp înainte și-a cumpărat Deea apartamentul?

Dinu Maxer: Vrei o premieră? În aceeași zi. Când s-a semnat cererea de divorț, în aceeași zi, a semnat și pentru apartament.”, i-a dezvăluit dinu Maxer Biancăi Drăgușanu, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”.

Cum s-a ”vindecat” Dinu Maxer după divorțul de fosta soție

Sincer din fire, Dinu Maxer a dezvăluit și cum a reușit să se ”vindece” după divorțul de fosta lui soție, Deea Maxer.

Artistul a dezvăluit că a apelat la vizionarea unui film pentru a-și lua gândul de la situația prin care trecea, însă a recunoscut că a ieșit și în club, dar a ales să meargă singur, în calitate de bărbat proaspăt divorțat, și nu la brațul unei alte femei, ceea ce l-a ajutat foarte mult.

„De multe ori am luat filmele ca și tratament pentru o depresie minoră, însă trebuie să recunosc că am ieșit în cluburi (n.r- după ce a semnat). Am încercat să fac ceea ce nu făceam și am ieșit nu la braț, ci am ieșit crai și mi-a plăcut. Au fost mai mult momente pentru amorul meu propriu, pentru că anul acesta fac 50 de ani.”, a mai spus Dinu Maxer, în cadrul emisiunii online.