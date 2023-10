Dinu Maxer nu mai vrea alți copii și spune ”nu” căsătoriei. El și Magdalena Chihaia nici nu s-au mutat împreună: ”Aici e problema”

In articol:

Dinu Maxer și Mgadalena Chihaia formează cel mai nou și surprinzător cuplu din lumea mondenă, ambii găsindu-se după ce au divorțat inițial.

Acum sunt prieteni, iubiți și parteneri de scenă, fapt ce îi face pe mulți dintre admiratorii lor, deloc puțini la număr, să se gândească și la următorul pas.

Dinu Maxer nu mai vrea alți copii și spune ”nu” căsătoriei [Sursa foto: Captura video]

Dinu Maxer, totul despre viitorul alături de Magdalena Chihaia

Însă, scurt și la obiect, Dinu Maxer cam exclude acest fapt. Întrebat dacă ia în considerare o a doua căsătorie, artistul spune că și-a schimbat mentalitatea și nu mai crede că iubirea are nevoie de un act.

Maturitatea, spune el, și lecțiile vieții, căci nu de mult a divorțat după un mariaj de aproape două decenii, l-au învățat că dragostea poate să fie și neoficializată, căci nu o hârtie ține aproape doi oameni.

”E o întrebare nepotrivită (nr. când se va recăsători) pentru un bărbat tocmai divorțat. Mai nou, dragostea poate fi și fără căsătorie. Când eram mai tânăr, nu am considerat că e necesară, cu Nicoleta, abia după, când mai m-am maturizat. Dar acum nu o văd ca ceva ce trebuie făcut”, a spus Dinu Maxer, conform Cancan.

Ba mai mult decât atât, după ce a spus că nu se vede iar însurat, tot cu „nu” a răspuns și când a fost întrebat dacă mai vrea copii.

Cântărețul a oferit un răspuns clar, apoi a ținut să adauge că, poate, totul se va mai schimba în timp, peste câțiva ani.

Și asta pentru că a înțeles că viața vine la pachet cu multe surprize, plăcute sau neplăcute, așteptate sau neașteptate.

”Nu (nr. nu mai vrea alți copii). Mama ei a avut-o pe Magda la 40 de ani. Și are o vorbă bună… „Mai discutăm peste trei ani”. Atunci și Magda face 40. Acum nu mă mai văd tată. Dar viitorul e mereu plin de surprize. Am învățat asta în acest an”, a mai adăugat artistul.

Și tot cu ”nu” a început și răspunsul său la întrebarea ”v-ați mutat împreună”, pentru care are și o motivație plauzibilă.

Conform spuselor sale, el și Magda nu locuiesc în aceeași casă, dar se vizitează des și rămân împreună peste noapte când la unul, când la altul.

Cel mai probabil, spune el, când va veni momentul să facă acest pas, bruneta va fi cea care se va muta, căci el este tată și are în grijă permanentă un copil, pe Andreas, plus că trebuie să fie aproape și de fetița care a rămas cu Deea.

”Nu pot spune asta (nr. că s-au mutat împreună). Stăm și la mine și la ea. De exemplu, sâmbătă noapte am rămas la ea. Aseară, la mine. Ea are un apartament nou, frumos. Eu îl am pe Andreas, deci nu se pune problema să mă mut eu. Când se va ajunge și la această discuție, probabil va trebui să se mute ea la mine. Din păcate, distanța e mare între apartamentele noastre. Aici e problema”, a încheiat iubitul Magdalenei Chihaia.